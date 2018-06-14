Bodrum - Bitez’de sanat var

İlk sergi açılışını Ayşegül Abay koordinatörlüğünde gerçekleştiren Toloman Art Gallery resim, heykel, seramik, fotoğraf, mozaik, ebru ve çini gibi sanatın farklı disiplinlerinden 37 sanatçıya ev sahipliği yaptı.

Bodrum'un sanat hayatına canlılık katacaklarını belirten Ayşegül Abay, sergilere sadece yaz aylarında değil diğer mevsimlerde de devam edeceklerini, farklı konseptlerde düzenlemeler yapacaklarını açıklayarak amaçlarının bu tür görsel etkinlikleri yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

Sergi; 17 Haziran 2018 gününe kadar Toloman Art Gallery Pomelan Cd. No:3 Bitez – Bodrum’da gezilebilecektir.

Haber: Zambak Karabay