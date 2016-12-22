İsveç Kraliyet Bilim Akademisi

2016 yılı Nobel Edebiyat Ödülü

sahibi Amerikalı şarkıcı

Bob Dylan

'ın, şahsen katılamayacağını bildirdiği ödül töreninde okunmak üzere konuşma metni hazırladığı bildirildi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, İsveç Akademisi yetkilileri, Dylan'ın konuşmasının, 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek ödül töreninde okunacağını açıkladı.

Dylan'ın konuşma metnini kendilerine gönderdiğini ifade eden yetkililer, metni, akademi üyesi Horace Engdahl'ın okuyacağını belirtti.

Dylan'ın katılmayacağı törende ayrıca Amerikalı şarkıcı Patti Smith'in sanatçının "A Hard rain's a-Gonna Fall" şarkısının İsveçli kompozitör Hans Ek'in İsveç Kraliyet Filarmoni Orkestrası için düzenlediği bir versiyonunu sahnede seslendireceği bildirildi.

Amerikalı müzisyenin ödülü kazandığı 13 Ekim'de açıklanmıştı. Akademinin ödülü bildirmek üzere aradığı sanatçı telefona yanıt vermemiş, iki hafta haber alınamayan Dylan, 29 Ekim'de İsveç Akademisi Sekreteri Sara Danius'u arayarak ödül için teşekkür etmişti.

Akademi, Dylan'ın "Amerikan şarkı geleneği içinde yeni şiirsel anlatımlar yarattığı için" ödüle layık görüldüğünü açıklamıştı.

Dylan, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk şarkı sözü yazarı oldu.

AA