Blue Rhino organizasyonunda İranlı sanatçıların sergisi

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Konusunda duayen Türkiye’de yaşayan İranlı Küratör Tima Jam İranlı genç sanatçıların eserlerini sanatseverler ile ikinci kez buluşturdu...

Galeri ABAY’da İranlı sanatçıların “AYNADA BİR BAKIŞ-II “ adlı Karma Resim Sergisi 18 Temmuz 2017 günü açılış kokteyline katılan kalabalık sanatsever topluluğu ile gerçekleştirdi.

Sergiye sanat, basın, İran’dan ve bir çok alandan gelen katılımcı oldu. Sergiye katılan sanatçıların eserleri ziyaretçiler tarafından inanılmaz beğeni aldı.

İRANLI KÜRATÖR TİMA JAM İLE SERGİNİN TEMASINA DAİR YAPTIĞIM KISA SÖYLEŞİ...

“Aynada bir bakış-II” dünyanın her tarafından İranlı genç sanatçıları bir araya getirmektedir. Bu sanatçılar kendi iç dünyalarının yansımasını tuval üzerine yağlı boya, pastel, suluboya veya hat sanatı olarak ortaya koyuyorlar. Böylece ziyaretçiler sanatçıların dünyaya olan bakışlarını keşfediyorlar.

Bu karma sergide ziyaretçiler çeşitli tarz ve tekniklerle karşılaşacaklardır ve sanatçılar kendi benliklerini tercih ettikleri teknikle sergileyeceklerdir.

Sergi; 27 Temmuz 2017 tarihine kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

“Galeri ABAY” muhteşem eserlerin olduğu sergilerini sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

GALERİ ABAY Nişantaşı-Valikonağı Caddesi, Zafer Sokak No: 19/A İstanbul-TÜRKİYE