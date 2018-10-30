Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
216.696
DOLAR
5.5061
STERLİN
7.0152
EURO
6.2596
Konya'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Konya'da otomobil dere yatağına devrildi:...
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Marmara'da hava durumu
Marmara'da hava durumu
Yeni Zelanda'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de tarihi eser operasyonu
Balıkesir'de tarihi eser operasyonu

‘BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI’ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

ÜMİT KANTARCILAR, GİZEM KARACA İLE BAŞROLDE!

‘BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI’ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

ÜMİT KANTARCILAR, GİZEM KARACA İLE BAŞROLDE!

30 Ekim 2018 Salı 16:10
0 Okunma
‘BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI’ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

 HABER: AZİZ KARATAŞ

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Ümit Kantarcılar’ın başrolünde yer aldığı, yapımcılığını Mürvet Uç ve Gece-Gündüz Yapım ’ın, senaristliğini Feridun Hocalar’ın üstlendiği ‘Bizim Semtin Çocukları’ sinema filminin çekimleri Fethiye’de başladı. Yakışıklı oyuncu, setten Gizem Karaca ile çektiği ilk kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Kadrosunda, Gizem Karaca, Nergis Kumbasar, Hakan Bilgin ve Erdi Ünver gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmde yakışıklı oyuncu; doğduğu günden beri aynı mahallede yaşayan ve ünlü bir gece kulübünde vale olarak çalışan “Yusuf” adlı bıçkın bir mahalle delikanlısını canlandıracak.

Fethiye’de üç gündür devam eden çekimler, Kantarcılar’ın sevenlerinin sete akın etmesi sebebiyle sık sık bölündü. Sevenlerinin isteklerini geri çevirmeyen Kantarcılar, herkesle birebir ilgilendi.

Kantarcılar’ın Rolü için iki ay boyunca saç ve sakalını uzattığı, aynı zamanda aylar süren  yoğun bir spor programı uyguladığı iddia edilmişti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ümit KantarcılarBizim Semtin Çocukları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Ses Kardeşim” 30.The Bodrum Cup’ta
"Ses Kardeşim” 30.The Bodrum Cup’ta
Mine Benzer’in “Düşten Gerçeğe” Sergisi
Mine Benzer’in “Düşten Gerçeğe” Sergisi
Tarihi kale açık hava platosuna dönüştürülüyor
Tarihi kale açık hava platosuna dönüştürülüyor
Lions’un katkılarıyla Cumhuriyet Kupası Tango Dans Yarışması
Lions’un katkılarıyla Cumhuriyet Kupası Tango Dans Yarışması
Yusuf Tolga Ünker’in sergisi Florida’da açıldı
Yusuf Tolga Ünker’in sergisi Florida’da açıldı
KOMŞULUK KAZANDI
KOMŞULUK KAZANDI
Türk sinemasına 58 milyon liralık destek
Türk sinemasına 58 milyon liralık destek
Mersin Susanoğlu Yapraklıkoy’dayım
Mersin Susanoğlu Yapraklıkoy’dayım
Hakkari kültür sanat etkinlikleriyle kabuğunu kırıyor
Hakkari kültür sanat etkinlikleriyle kabuğunu kırıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ