‘BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI’ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

HABER: AZİZ KARATAŞ

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Ümit Kantarcılar’ın başrolünde yer aldığı, yapımcılığını Mürvet Uç ve Gece-Gündüz Yapım ’ın, senaristliğini Feridun Hocalar’ın üstlendiği ‘Bizim Semtin Çocukları’ sinema filminin çekimleri Fethiye’de başladı. Yakışıklı oyuncu, setten Gizem Karaca ile çektiği ilk kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Kadrosunda, Gizem Karaca, Nergis Kumbasar, Hakan Bilgin ve Erdi Ünver gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmde yakışıklı oyuncu; doğduğu günden beri aynı mahallede yaşayan ve ünlü bir gece kulübünde vale olarak çalışan “Yusuf” adlı bıçkın bir mahalle delikanlısını canlandıracak.

Fethiye’de üç gündür devam eden çekimler, Kantarcılar’ın sevenlerinin sete akın etmesi sebebiyle sık sık bölündü. Sevenlerinin isteklerini geri çevirmeyen Kantarcılar, herkesle birebir ilgilendi.

Kantarcılar’ın Rolü için iki ay boyunca saç ve sakalını uzattığı, aynı zamanda aylar süren yoğun bir spor programı uyguladığı iddia edilmişti.