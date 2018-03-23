Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115996
ALTIN
170.673
DOLAR
3.9591
STERLİN
5.5792
EURO
4.8830
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi...
'Dünyanın en büyük baklavası'
'Dünyanın en büyük baklavası'
Müzikle hayata tutundu
Müzikle hayata tutundu
Ticarette Afrika rüzgarı
Ticarette Afrika rüzgarı
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor

Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Bitlis Yöresi Tarih Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi, 7 bin yıllık geçmişe sahip kentin tarihini ve değerlerini gün ışığına çıkarmak ve bunları gelecek nesillere aktarmak amacıyla araştırmalarını sürdürüyor.

Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Bitlis Yöresi Tarih Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi, 7 bin yıllık geçmişe sahip kentin tarihini ve değerlerini gün ışığına çıkarmak ve bunları gelecek nesillere aktarmak amacıyla araştırmalarını sürdürüyor.

23 Mart 2018 Cuma 11:44
0 Okunma
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor

BİTLİS

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Bitlis Yöresi Tarih Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM), 7 bin yıllıkgeçmişe sahip kentin tarihini ve değerlerini gün ışığına çıkarmak amacıyla araştırmalarına devam ediyor.

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve önemli bir yerleşim alanı olan Bitlis'in yetiştirdiği ilmi şahsiyetler, ticareti, yayınlanan Osmanlıca gazeteleri, kültürü, el sanatı, nüfus yapısı, yaşamı ve tarihi eserleri hakkında elde edilen bilgi ve belgelerin gelecek nesillere aktarılması için çalışma gerçekleştiriliyor.

Akademik çalışmalarla Fransız, Rus, İngiliz ve Osmanlı arşivlerinden toplanan belgelerin kitaplaştırılması, merkez bünyesinde kütüphane ve arşiv oluşturulması hedefleniyor.

BİTAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir kent olan Bitlis'te böyle bir merkezin kurulmasının elzem olduğunu söyledi.

Şehrin tarihinin, kültürünün araştırılması, incelenmesi ve bunun yeni nesillere aktarılmasında sıkıntılar yaşandığını anlatan Gencer, şöyle devam etti:

"Bitlis'in tarihini, kültürünü, geçmişteki ekonomik değerlerini, kentin kıymetleri, medreseleri, ilmi şahsiyetleri araştırıp inceleyeceğiz. Yeni nesillere geçmişimizin ne kadar güzel olduğunu ve güzel şeyler yaşadığımızı aktarmamız lazım. Bu kapsamda Bitlis'e dair Osmanlı arşiv belgeleri, İngiliz belgeleri, dönemin gazeteleri, salnameler ve dünyada ne kadar veri varsa bunları bir araya getirmeye çalışacağız. Ulaştığımız sonuçları halkımızla paylaşacağız. El sanatları, halka yönelik hizmet ve değerleri günümüzde de yaşatmak için projeler hazırlayacağız."

Gencer, öncelikle verileri bir araya getirerek merkez bünyesinde kütüphane oluşturmayı planladıklarını, geçmişte Bitlis'te İngiliz, Rus ve Fransız konsoloslarının bulunduğunu, buralardan elde edecekleri bilgileri de araştırmada kullanacaklarını anlattı.

"İngiliz arşivindeki belgeleri bir araya getirdik"

Doğu Anadolu'nun siyasi yapısını etkileyen İdris-i Bitlis ile ilgili çalışma yapacaklarını vurgulayan Gencer, "Bitlis önceden doğuda en önemli ticaret merkeziymiş. Bilgiler bizi neye yönlendirirse önceliğimiz o olacak. Tarihi eserlerle ilgili de çalışma yapacağız. Kentin tarihiyle ilgili çalışmaları da destekleyeceğiz." dedi.

Gencer, Osmanlı arşivlerinden Bitlis hakkında güzel belgeler elde ettiklerini, bunların Türkçe açıklamasını yazarak merkeze asacaklarını, İngiliz arşivlerinde buldukları fotoğraflarla da sergi açabileceklerini söyledi.

İngiliz arşivindeki belgeleri bir araya getirmeyi başardıklarını, şimdi de Osmanlı arşivinden belgeleri toplamaya başladıklarını aktaran Gencer, şunları kaydetti:

"Osmanlı harfleriyle yayınlanan gazeteler var. Onları toplamaya, merkezde arşiv oluşturmaya başladık. Belgeleri burada bir araya getireceğiz. Gazetelerin yanı sıra çok ilginç belgelere ulaştık. Bu belgelerle birkaç cilt 'Geçmişten Günümüze Bitlis Tarihi' diye kitap hazırlamayı düşünüyoruz. Olabildiğince hızlı ve akademik yöntemlerle Bitlis'in tarihini ortaya koymaya çalışacağız. Bu çalışmalarımız neticesinde Bitlis tarihi artık karanlık olmaktan çıkacak."

Gencer, Cumhuriyet döneminde de kentte Yurt Yolu, Yeşil Bitlis, Bitlis Birlik gazetelerinin bulunduğunu anımsatarak, ilk gazetenin 1936 yılında, diğerlerinin de 1950'li yıllardan itibaren basıldığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BitlisBitlis Eren Üniversitesi7 Bin Yıllık TarihAraştırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor
Bakanlıktan 'Göbeklitepe' açıklaması
Bakanlıktan 'Göbeklitepe' açıklaması
Prizren
Prizren
Türk operası için yol haritası belirlenecek
Türk operası için yol haritası belirlenecek
Sadri Alışık mezarı başında anıldı
Sadri Alışık mezarı başında anıldı
Deeperise YÜKSELİŞİ !
Deeperise YÜKSELİŞİ !
Bu hafta 8 film vizyona girecek
Bu hafta 8 film vizyona girecek
 “KADIN VE GÖÇ ÇOCUKLARI”
 “KADIN VE GÖÇ ÇOCUKLARI”
Çanakkale Zaferi orotoryo ile kutlanacak
Çanakkale Zaferi orotoryo ile kutlanacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ