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Bisikletle Türkiye'yi dolaşarak, Afrika'yı anlatacak

İstanbul'da mahalle sakinlerinin aldığı bisikletle Türkiye turuna çıkan Senegalli Mustafa, gittiği her şehre Afrika'nın selamını götürüyor.

Bisikletle Türkiye'yi dolaşarak, Afrika'yı anlatacak

İstanbul'da mahalle sakinlerinin aldığı bisikletle Türkiye turuna çıkan Senegalli Mustafa, gittiği her şehre Afrika'nın selamını götürüyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:07
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Bisikletle Türkiye'yi dolaşarak, Afrika'yı anlatacak

İstanbul'da mahalle sakinlerinin kendisine aldığı bisikletle Türkiye turuna çıkan Senegalli öğrenci Mustafa Ndiaye, uğradığı her şehre Afrika'nın selamını götürüyor ve insanların kafasındaki Afrika imajını değiştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye turuna çıkan Ndiaye, 3 ay boyunca "Kusti" adını verdiği bisikletiyle ülkenin dört bir yanını gezmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 2 yıl önce otostopla birçok şehri dolaşan Ndiaye, bu yolculuğa çıkmadan önce tedirgin olmasına rağmen, çok güzel insanlarla karşılaştığını, daha sonra da bu yolculuğu bisikletle yapma kararı aldığını anlattı.

İstanbul'da yaşadığı Orhantepe Mahallesi'ndeki Kahramanlar Cami cemaatinin kendisine aldığı bisikletle Türkiye'yi gezen Ndiaye, uğradığı her şehre "Afrika'nın selamını" götürüyor ve çektiği fotoğraf ve görüntüleri de Afrikalılara ulaştırmak için çaba sarfediyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi olan ve lise eğitimini de Türkiye'de alan Ndiaye, üniversitesinden başladığı yolculuğuna Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu ile devam ediyor. 

"İnsanların kafasındaki Afrika imajını değiştirmek istiyorum"

Ndiaye, yolculuktaki en büyük amacının insanların medyadan Afrika hakkında öğrendiği tutarsız bilgileri değiştirmek olduğunu vurguladı.

Yol boyunca sohbet ettiği kişilere "Afrika hakkında neler biliyorsunuz?" sorusunu yönelttiğini anlatan Ndiaye, "Bakıyorum bildikleri kulaktan dolma bilgiler mi yoksa gerçekten araştırıp bakılan bilgiler mi. Ona göre yanlış olanları birinci ağızdan anlatıyorum. Sohbetlerimde mutlaka Afrika'yı anlatırım. Birinci amacım bu." diye konuştu.

Ndiaye, gittiği yerlere "Afrika'nın selamını" götürdüğünü ve karşılaştığı insanların selamını da Afrikalı kardeşlerine ulaştırmak için çalışacağını belirterek, "Bir diğer amacım ise karşılaştığım Türklerin fotoğraflarını çekip, Afrikalı kardeşlerime ulaştırmak. Selamla bu ikisi arasındaki köprüyü oluşturmak istiyorum." dedi.

"Bir sponsorum varsa o da Türk insanıdır"

"Bu süreçte bir sponsorum yok desem yeridir. Bir sponsorum varsa o da Kartal arka mahallesi (Orhantepe Mahallesi). Burada Türkiye'nin her yerinden Karadeniz'den, Doğu'dan her yerden insan var. Bu projeyi duyduklarında birlikte para toplayıp yolculuğa çıkacağım bu bisikleti bana aldılar. Bu benim için çok dokunaklı. Daha sonra bu projeyi duyan herkes yardımcı oldu. Okuduğum İstanbul Şehir Üniversitesi de yardımını esirgemedi. Arkamda olduğunu belirttiler. Bir sponsorum varsa o Türk insanıdır, o mahalledir."

"Türk halkı bize memleketimizi hiç aratmadı"

Seyahati boyunca karşılaştığı ilginç olay ve farklı tepkileri sosyal medya hesaplarından paylaşacağını aktaran Ndiaye, "Bizim insanımız da görsün, buranın insanı da görsün ki dışarıda hala iyi insanlar var." ifadesini kullandı.

Ndiaye, eğitim için Türkiye'yi tercih etmeyi düşünen öğrencilere de çağrıda bulunarak, öğrencilerin Türkiye'de hiçbir şekilde sıkıntı çekmeyeceğini belirtti. Burası öğrencilerin kurduğu her hayale ulaşabileceği bir yer." dedi.

Senegalli Ndiaye, kendisini ve arkadaşlarını Türkiye'de 7 yıldan bu yana misafir eden Türk halkına teşekkür ederek, "Memleketimizi hiç aratmadılar. Muhakkak daha nice insanın desteğini göreceğim." diye konuştu.

"Bolu güzel ama bisikletle bana bayağı çektirdi"

Bolu'ya varmak için oldukça zorlu bir yolculuk geçirdiğini anlatan Ndiaye, esprili bir şekilde, "Kimse bana Bolu molu demesin. Çünkü Bolu geçtiğim diğer yerlerden çok farklı, dağlık bir yer. Yola sakladığım bütün enerjiyi Bolu bir günde tüketti. Bolu çok güzel bir yer ama bana bisikletle bayağı çektirdi." dedi.

Bolu'nun ardından Kastamonu, Samsun, Rize, Erzurum, Mardin ve Şanlıurfa gibi birçok şehri geçtikten sonra Akdeniz ve Ege bölgelerini dolaşmayı planlayan Ndiaye, 3 ay sürecek yolculuğunu tamamladıktan sonra eğitimi sebebiyle İstanbul'a dönecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Ndiaye
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