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Birol İnan'dan Güçlü Bir Aşk Romanı: HEP SEVGİLİ KALALIM

Birol İnan samimi bir aşk hikayesine imza atıyor. Modern dünyada sevgiyi bulmanın ne kadar zor olduğunu, bulunca da kaybetmemek için nelerin göze alınacağını akıcı ve güçlü bir öyküyle anlatıyor.

Birol İnan'dan Güçlü Bir Aşk Romanı: HEP SEVGİLİ KALALIM

Birol İnan samimi bir aşk hikayesine imza atıyor. Modern dünyada sevgiyi bulmanın ne kadar zor olduğunu, bulunca da kaybetmemek için nelerin göze alınacağını akıcı ve güçlü bir öyküyle anlatıyor.

12 Haziran 2018 Salı 18:29
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Birol İnan'dan Güçlü Bir Aşk Romanı: HEP SEVGİLİ KALALIM

“Ben seni gecikmiş trendeki kavuşamamış yolcu misali sevmişim. Talihsizliğim, sevdiğimi anlamamış olmak.”

Birol İnan samimi bir aşk hikayesine imza atıyor. Modern dünyada sevgiyi bulmanın ne kadar zor olduğunu, bulunca da kaybetmemek için nelerin göze alınacağını akıcı ve güçlü bir öyküyle anlatıyor.

Mutluluk tarifini “özgür caz ve özgür aşk” olarak yapan Demir, istediği her şeye sahiptir: Başarılı bir iş hayatı, çok sevdiği iki çocuğu ve ışıkların dansını izlediği Bitez Koyunun şefkati… Ancak bir iş yemeğinde tanıştığı Rüya ile olan ilişkisi mutlu başlasa da zaman içinde karanlık tonlar almaya başlar. Demir’in özgürlüğünü bir kadına teslim etmek istememesi, her ikisinin de dengelerini altüst edecektir!

Mona Kitap etiketiyle raflarda yerini alan Hep Sevgili Kalalım, aşkın, ilişkilerin, yalnızlığın yoğun anlatısı, hepimizin hikayesi.  Birol İnan güçlü duyguları uyandıracak bir romanla okurun karşısında. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Birol İnanGüçlü Bir Aşk RomanıHEP SEVGİLİ KALALIM
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