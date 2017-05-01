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Bir zamanlar cezaevi olan müzeye yoğun ilgi

Osmaniye'de, yıllarca cezaevi olarak kullanıldıktan sonra geçen yıl müzeye dönüştürülen Kadirli Kent Müzesini 50 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Bir zamanlar cezaevi olan müzeye yoğun ilgi

Osmaniye'de, yıllarca cezaevi olarak kullanıldıktan sonra geçen yıl müzeye dönüştürülen Kadirli Kent Müzesini 50 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 13:58
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Bir zamanlar cezaevi olan müzeye yoğun ilgi

Osmaniye'de, 40 yıl cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 7 yıl önce kapatılan ve geçen sene müzeye dönüştürülen Kadirli Kent Müzesini 50 bin turist ziyaret etti.

Yörenin kültürel ve folklorik özellikleri ile sosyal ve ekonomik yaşantısına dair ögelerin sunulduğu müzede, Çukurova'da doğmuş ve yetişmiş ünlü sanatçıların bal mumu heykelleri, özel eşyaları ve eserleri yer alıyor.

Müze sorumlusu Cevahir Zararsız, yaptığı açıklamada, eski hapishane binasının restore edilerek müze haline getirildiğini belirtti.

Toplam 2 bin 548 metrekare alana sahip müzede yörenin yemek kültürü, el sanatları ile sosyal ve ekonomik yaşantısından ögelerin sergilendiğini dile getiren Zararsız, "Bu tarz müzeler kentlerin belleği, kimliği, geçmişi ve ileriye dönük başvurulacak en değerli kaynağıdır. 1970'de cezaevi olarak inşa edilen bina, Kadirli Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından restore edilmesinin ardından bir yıl önce ziyarete açıldı. Eğitim kurumları başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından insanlar buraya yoğun ilgi gösteriyor." dedi.

Müzenin haftanın 6 günü ziyaret edilebildiğini ifade eden Zararsız, "Müzemizde teknolojiye yenik düşen el emeği göz nuru el işleriyle geçmişte yapılan, insanların geçim kaynağını oluşturan kalaycılık, semercilik, demircilik, nalbantlık gibi unutulmaya yüz tutmuş meslekler, bal mumu heykellerle sergileniyor. Cezaevinin kent müzesine dönüştürülmesi ayrı bir ilgi çekiyor. Geçtiğimiz sene ziyarete açılan müzemizi 1 yıl içinde 50 binden fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti." diye konuştu.

Müzeyle ilçenin kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini söyleyen Zararsız, "Ziyaretçiler, bal mumu heykel ve maketlerle canlandırdığımız yaşam koşullarından kendilerinden bir şeyler bulabiliyorlar. Geçmişe keyifli bir yolculuk yapıyorlar. Geçmişin bilgilerini alan, yorumlayan ve bugünü geçmişle anlamlandırmaya çalışan bir nesil yetiştirmek amacındayız." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kadirli Kent MüzesiCezaevi Olan MüzeOsmaniye
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