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Bir Sergi Bir Yorum: Kızıma Mektuplar

13 Şubatta Ataköy Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir resim sergisi açıldı. Gittim gördüm. Tek kelimeyle BAYILDIM…

Bir Sergi Bir Yorum: Kızıma Mektuplar

13 Şubatta Ataköy Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir resim sergisi açıldı. Gittim gördüm. Tek kelimeyle BAYILDIM…

17 Şubat 2017 Cuma 10:33
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Bir Sergi Bir Yorum: Kızıma Mektuplar

…BETİGÜL  UMUROĞLU…

O Bir  Kimya Mühendisi-İTÜ

O Bir Eğitmen

O Bir Karikatürist

O Bir RessamO Bir anne

O Bir Sanatçı

O …Enfes Bir İnsanSEVGİ DOLU

İSTANBUL - Küratörlüğünü Yaman UMUROĞLU’ nun yaptığı, çok sayıda sanatçının da katıldığı sergi, son günlerde gördüğüm en ilginç, en renkli, en enerjisi yüksek olanıydı. Bir sanatçının yaratmak istediği duygu bu denli başarılı tuvale aktarabilir.

Sanatçının çok renkli ve sevecen kişiliği adeta tuvale yansımış… Her eserde bir serüven yaşıyorsunuz. Uzaktan yorumladığınız  fırça darbeleri size yakına çekip  bambaşka bir dünyaya götürüyor.

Gezerken ruhunuz dinleniyor. Gözünüz bayram ediyor. En önemlisi de dünya ve Türkiye’nin  gündemini bazen içiniz acıyarak, bazen mizahi bir yaklaşımla tebessüm ederek yaşıyorsunuz.

Betigül Umuroğlu’nun ilk kişisel sergisi olduğu halde O’nun yurdışında sergilere layık çok eseri var. 90 yıllarda başlamış karikatürlere…Ülkemizde’de bir çok karma sergiye katılmış. 2008 yılından bu yana akrilik ve karışık teknik çalışmayı seviyor. Zıt renklerin o dayanılmaz, muhteşem uyumu bana Gaugin’i anımsattı diyeceğim ama kübist ve surrealist yaklaşımlı enteresan bir dünyası ve iki muhteşem oğlu var. Annelerinin hep desteği olmuşlar.

Sanatçı Bodrum’da yaşıyor.

Türkiye’nin böyle idealist, başarılı, yapıcı, dimdik ayaklarının üzerinde duran kadınlara ihtiyacı var.

Sergi 19 Şubata kadar her gün saat 19:00 a kadar açık.

Mutlaka kaçırmayın. Son zamanlarda yaşadığımız kasvetli günleri birazcık dağıtmak için ideal bir habitat…

Yüreğine, fırçana sağlık Betigül!

Bize bu bayramı yaşattığın, yılların birikimini paylaştığın için;

Çok teşekkürler.

(HABER - SEVGÜL KAYSERİLİOĞLU)

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.02.2017 10:46
Anahtar Kelimeler:
Betigül UmuroğluKızıma MektuplarResim SergisiAtaköy Yunus Emre Kültür Ve Sanat Merkezi
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