BİR MİMARIN “ESTETİK” GÖZÜYLE İSTANBUL

NEZAHAT GÖÇMEN

80’li ve 90’lı yıllarda podyumlarda fırtına gibi esen Tan kardeşlerden büyük abla Sibel Tan, o dönem Türkiye’de ilk defa yapılan “1988 The Best Model of the World” yarışmasının kraliçesi seçilmişti. Bir zamanların bu güzel manken, model ve oyuncusu yıllar sonra Bude Art & Architecture sanat galerisinde açtığı ilk kişisel resim sergisiyle sanat severlerle buluştu.

Daha önce birçok karma resim sergisinde tabloları sergilenen Sibel Tan Arıkan’ın Bir Mimarın “Estetik’’ Gözüyle İstanbul adlı sergi açılış kokteyline gelen misafirler tarafından büyük beğeni topladı. Sanatçının podyumlarda beraber yürüdüğü yakın dostları Yasemin Koşal ve Güner Özkul da sergi açılışına katılarak destek verdiler. Sergide küçük bir konuşma yapan sanatçı “İstanbul, tarihi dokusu ile aşık olunacak bir şehir... Titizlikle çizgimi ve fırçamı, tarihiyle birlikte İstanbul’la sizler için birleştirdim. Görselimi, tuvale bir proje sunumu tadında yansıtmayı istedim. Ve en önemlisi, her birini severek ve hissederek çalıştım. İnsanları yıpratan bu şehrin, güzelliklerini öne çıkararak tarihi miras olarak sizlere sunmaktan çok mutluyum.” dedi.

Bir zamanlar yurtdışında ve yurtiçinde yapılan bütün defilelerin aranılan mankeni Sibel Tan Arıkan podyumları bıraktıktan sonra eğitimini aldığı mimarlık mesleğine yönelmişti. Ortağı olduğu kendi mimarlık şirketinde uzun yıllar mimarlık mesleğini sürdüren Sibel Tan Arıkan son zamanlarda Anadolu’nun ücra köşelerinde ki köy okullarına sosyal medya aracılığı ile ulaşarak o okullarda okuyan öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu.

Sosyal medyada ki “Köy Okuları Ablası’’ adlı sayfası ile daha çok öğrenciye yardım edebilmek için yıllardır yaptığı istanbul tablolarını bu sergiyle satışa çıkarttı. Arkadaşları tarafından köy okullarının kanatsız meleği lakabı takılan sanatçının sergisini 6-31 Ekim tarihi boyunca, Osmanbey’de bulunan Bude Art & Architecture sanat galerisinde gezebilirsiniz.

Tarih: 6 - 31 Ekim 2018

Halaskargazi Cad. Selim Bey Apt. No: 86 Kat: 4 D: 5 Osmanbey - İstanbul

