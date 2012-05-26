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Bir millet değerleriyle birlikte millettir

TBMM Başkanı Çiçek, 400 yıllık bir dönemde üretilen, Türk saat ustalarının eserlerinin de yer aldığı sergiyi Topkapı Sarayı Müzesi'nde açtı.

Bir millet değerleriyle birlikte millettir

TBMM Başkanı Çiçek, 400 yıllık bir dönemde üretilen, Türk saat ustalarının eserlerinin de yer aldığı sergiyi Topkapı Sarayı Müzesi'nde açtı.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 08:20
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Bir millet değerleriyle birlikte millettir

TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Cemil Çiçek, dünyanın sayılı mekanik saat koleksiyonları arasında gösterilen ve 400 yıllık bir dönemde üretilen saatlerin yer aldığı ''Topkapı Sarayı Saat Seksiyonu'' sergisini açtı.

Çiçek, Topkapı Sarayı Müzesi Divit Odası'nda Türk saat ustalarının eserlerinin de bulunduğu Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu'na ait 380 saatin yer aldığı daimi sergiyi ziyarete açtı.
Burada konuşan Çiçek, Meclis Başkanlığı olarak kültür varlıklarının korunması, yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve tüm insanlığın hizmetine sunulması için gerek tek başlarına, gerekse başka kurumlarla işbirliği halinde çalıştıklarını söyledi.
Bu tür hizmetlerin ''sıradan'' diye nitelenemeyeceğini belirten Çiçek, ''Belki seyircisi ve dinleyicisi az, ama mutlak surette korunması gereken değerler bunlar. Bir millet bu değerleriyle birlikte millettir, bunları koruduğu nispette dünya arenasında yer alabilir'' dedi.
Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı ise Topkapı Sarayı'nın saatler koleksiyonuyla ilgili en önemli sergiyi açtıklarını, bu koleksiyonun içinde sayısı 50'yi aşan Türk saatlerinin yer almasının ayrıca anlamlı olduğunu kaydederek, ''Bu saatler, Türklerin saatçilikteki yerini gösteriyor. Uluslararası çevreler de koleksiyonun bu yönünü bu sayede yeni yeni öğreniyor'' diye konuştu.

Saatçilik tarihi içeren koleksiyon
TBMM Milli Saraylar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, Milli Saraylar saat ustaları Recep Gürgen ve Şule Gürbüz tarafından hazırlanan sergide 380 saat yer alıyor.
17. yüzyıldan itibaren çok çeşitli devirlere ait saatleri içeren Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu, her 40 ila 50 yılda bir ekol değişikliği yaşanan mekanik saatçilik tarihinin takip edilmesine el verecek örnekleri içeren bir koleksiyon olarak gösteriliyor.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 00:21
Anahtar Kelimeler:
Cemil Çiçek
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