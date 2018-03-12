Bir İmza Günü de İzmir’de

Üzüm Çekirdeği kitabıyla ilden ile dolaşmaya başlayan Elçin IŞIDAN bu sefer de onun için önemli olan bir şehri ziyaret ederek okuyucularıyla buluşacak.

Her defasında farklı duygular yaşadığını ve heyecanlandığını belirten IŞIDAN; "Gönlümün şehrinde olacağım için,dostlarımla,sevdiklerimle ve siz sevgili okuyucularımla buluşacağım için gün sayıyorum ‘’ diyerek heyecanını bizlerle paylaştı. 16 – 25 Mart tarihleri arasın da İzmir / Alsancak Tarihi Hava Gazı Fabrikasında seçkin yayınevi ve yazarlarında olacağı Kitap Gülerin de yazarımız IŞIDAN 17 – 18 Mart tarihlerinde saat 14.00 de sizlerle buluşacak. Sarılmaya,dertleşmeye,sohbete bekliyorum diyerek yazarımız sloganıyla sohbetimize son veriyor.



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