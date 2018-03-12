Bir İmza Günü de İzmir’de

Her defasında farklı duygular yaşadığını ve heyecanlandığını belirten IŞIDAN; "Gönlümün şehrinde olacağım için,dostlarımla,sevdiklerimle ve siz sevgili okuyucularımla buluşacağım için gün sayıyorum ‘’ diyerek heyecanını bizlerle paylaştı.
16 – 25 Mart tarihleri arasın da İzmir / Alsancak Tarihi Hava Gazı Fabrikasında seçkin yayınevi ve yazarlarında olacağı Kitap Gülerin de yazarımız IŞIDAN 17 – 18 Mart tarihlerinde saat 14.00 de sizlerle buluşacak.
Sarılmaya,dertleşmeye,sohbete bekliyorum diyerek yazarımız sloganıyla sohbetimize son veriyor.
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