'Bir dergi 200. Sayı - Bir Şair 30. Yıl' gecesi

Üsküdar merkezli aylık edebiyat dergisi "İstanbul Birnokta", 200. sayısını derginin kurucularından şair Mürsel Sönmez'e ayırdı.

Genel yayın yönetmenliğini Ocak 2017'den bu yana Resul Tamgüç'ün sürdürdüğü dergi tarafından, okuyucuları için özel bir gece düzenlenecek.

"Bir dergi 200. Sayı - Bir Şair 30. Yıl" adlı vefa gecesi, 21 Eylül Cuma günü saat 19.15 te Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında ayrıca, kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayir'in "Bir Şair 40 Tablo" isimli sergisi de sanatseverlerle buluşacak.

Eski Genel Yayın Yönetmeni Sönmez'e sürpriz olarak çıkarılan "Mürsel Sönmez Özel Sayısı"nda, Sönmez’i tanıyan yazar ve şairlerin onunla alakalı yazıları, değerlendirmeleri ve eleştirilerinin yanı sıra şairin birçok eski fotoğrafı yer alıyor.