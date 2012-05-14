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Bir ay daha açık kalacak

Ayasofya müzesi'ndeki Hilye-i Şerif sergisinin kapanış tarihi bir ay ertelendi

Bir ay daha açık kalacak

Ayasofya müzesi'ndeki Hilye-i Şerif sergisinin kapanış tarihi bir ay ertelendi

14 Mayıs 2012 Pazartesi 15:52
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Bir ay daha açık kalacak
ANKARA - Kutlu Doğum dolasıyla Ayasofya Müzesi'nde açılan ''Lisan-ı Hat ile Aşkı Nebi'' hilye-i şerif sergisinin kapanış tarihi 15 Mayıs'tan 15 Haziran'a ertelendi.

Kutlu Doğum etkinlikleri kapsamında 13 Nisan'da açılan, Hz. Muhammed'in fiziksel özelliklerinin anlatıldığı metinleri hat ve tezhip sanatıyla birleştiren eserlerden oluşan sergiyi, bir ayda 450 bin ziyaretçi gezdi.
Sanatçı Mehmet Çebi'nin koleksiyonundan seçme eserlerin bulunduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan serginin 15 Mayıs'ta sona ereceği duyurulmuştu.
Yoğun ilgi nedeniyle serginin kapanış tarihinin bir ay uzatıldığı ve 15 Haziran'da sona ereceği kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 07:56
Anahtar Kelimeler:
Ayasofya
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