Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ''Beyoğlu'ndan Kardeş Sesler Projesi'' kapsamında azınlık okullarından öğrencilerinin de yer aldığı koro, 3 semavi dininin ilahilerini okudu ve çeşitli dillerde türkü söyledi.



Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konser öncesinde bir konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ilçedeki 38 okulun öğrencilerinden oluşan koronun, anlatılamayan ve söylenemeyen birçok şeyi sahnede sergileyebildiğini söyledi.



İlçede birçok dinin ve kültürün yıllardır barış ve huzur içinde yaşadığını dile getiren Demircan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmanın ardından, ilçedeki azınlık okullarının da yer aldığı 38 ilköğretim ve lisede eğitim gören öğrencilerden oluşan 240 kişilik koro, Türkçe, Ermenice, İbranice, Rumca, Arapça, Kürtçe, Almanca, İtalyanca türküler ve 3 semavi dinin ilahilerini okudu.



Etkinlikte sema ve semah gösterileri de yapıldı.



Bu arada, etkinliğe daha önce katılacağı duyurulan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Ankara'daki yoğun programları nedeniyle, ''Beyoğlu'ndan Kardeş Sesler Projesi'' törenine ve Yıldız Sarayı'ndaki Sagalassos yararına düzenlenen resital ve kokteyl programına katılamayacağı bildirildi.

