''Beste'yle Türkü'' müzikseverlerle buluştu

Türk Halk Müziği sanatçısı Coşkun Gönültaş, Beste’yle Türkü isimli ilk albümünü müzikseverlerle buluşturdu.





Sanat ve müzik hayatındaki 36 yıllık emek ve birikimini bu albümde topladığını söyleyen Gönültaş’ın albümünde; Arif Sağ, Kazım Birlik, Müslüm Akbaba ve Talya Birdal gibi usta sanatçıların da eserleri bulunuyor.



İzmir’de İZSU Genel Müdürlüğü Korosu ve Pınarbaşı ve Menemen Halk Müziği Topluluğunu çalıştıran Coşkun Gönültaş, amacının gelecek nesillere Türk Halk Müziği sevgisini aşılamak olduğunun altını çizdi.



Coşkun Gönültaş, ilk klibini albümün en çok beğenilen eserlerden biri olan "Bileydim" isimli türküye çekti.



Menemen türküsü ile ev hanımı, öğretmen, esnaf, doktor, kısacası her meslekten insanı bir araya getirmeyi başardıklarını söyleyen Gönültaş, 'türkünün bu gücünü de unutmayalım' diyor.





Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak kendisine başarılar diliyoruz…







Haber: Yağmur Tanyıldız