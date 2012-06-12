Berlin Filarmoni efsanesi İstanbul’da

İSTANBUL - İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 40. yılında, günümüzün en önemli klasik müzik oluşumlarından biri sayılan Berlin Filarmoni Orkestrası’nı İstanbul’da ağırlayacak.

Sir Simon Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası, 27 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Haliç Kongre Merkezi’nde konser verecek. Konserin solistleri ise kariyerlerini yurt dışında başarıyla sürdüren çellist Efe Baltacıgil ve Berlin Filarmoni Orkestrası’na seçilen ilk Türk sanatçı unvanıyla 2009 yılından bu yana topluluğun üyesi olan kontrbas sanatçısı Fora Baltacıgil.

İKSV’nin 40. yıl konseri, Borusan Holding, Eczacıbaşı Holding, Ethem Sancak Hedef Alliance Holding AŞ, Koç Holding, Mercedes-Benz Türk AŞ, Bell Şirketler Topluluğu ve Organik Holding AŞ eş sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

2002 yılından bu yana Sir Simon Rattle’ın yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası konsere Schubert’in “Bitmemiş Senfoni”si ile başlayacak. Ardından Efe Baltacıgil ve Fora Baltacıgil’in solistliğinde Bottesini’nin “Viyolonsel ve Kontrbas için Düzenlenmiş Grand Duo Concertant”ını seslendirecek orkestra, programı Beethoven’in “La majör 7. Senfoni”si ile noktalayacak. Kariyerlerini yurt dışında başarıyla sürdüren Baltacıgil kardeşlerin, Sir Simon Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası ile birlikte İKSV’nin 40. yılı için vereceği konser kuşkusuz uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

Sir Simon Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası konserinin biletleri 16 Haziran Cumartesi günü; Biletix satış noktaları, biletix.com, İKSV’den ve Aya İrini Müzesi gişesinden satışa çıkıyor.

Konserin bilet fiyatları 350TL, 250TL, 200TL, 150TL, 100TL ve 30TL (öğrenci). Tüm bilet alımlarında kredi kartı geçerli olacak. Lale Kart üyeleri için öncelikli bilet satış dönemi, 13 Haziran Siyah ve Beyaz Lale,

Berlin Filarmoni Efsanesi Müzik yönetmenliğini ve daimi şefliğini Wilhelm Furtwangler, Herbert von Karajan ve Claudio Abbado gibi 20. yüzyıla damgasını vurmuş şeflerin ardından 2002 yılından bu yana Sir Simon Rattle’ın üstlendiği Berlin Filarmoni Orkestrası, dünyanın en önemli orkestralarından biri olarak kabul ediliyor. 130 yıldır her bir konseri tüm dünyada dikkatle takip edilen Berlin Filarmoni’nin Sir Simon Rattle ile kaydettiği bol ödüllü albümleri baroktan çağdaşa geniş bir yelpazeye yayılıyor. Aldıkları pek çok ödülün yanı sıra Sir Simon Rattle ve Berlin Filarmoni Orkestrası, 2007 yılında UNICEF tarafından İyi Niyet Elçisi tayin edildi. Özellikle 19. ve 20. yüzyıl bestecilerinin yılmaz savunucusu olan Simon Rattle, akademi’de öğrenciyken Mahler’in 2. Senfoni’sini yönetmesiyle dikkatleri üzerine çekti. 1976’da BBC Proms’da ilk kez boy gösterdi ve uluslararası çıkışını 1980’den itibaren başına geçtiği Birmingham Şehri Senfoni Orkestrası ile yaptı. Gençliğin müziğe yönlendirilmesi için her daim çaba gösteren ünlü şef, 1998’de yaklaşık 4 bin müzisyen ile oluşturduğu gençlik orkestrası ile bir dünya rekoru kırdı. Berlin Filarmoni Orkestrası’nı ise ilk kez 1987’de Mahler’in 6. Senfoni’sinde yöneten Sir Simon Rattle, 2018 yılına kadar orkestranın daimi şefliğine devam edecek.







Son Güncelleme: 12.06.2012 01:24