‘Benim Hikayem’ Galeri Mekan Kar’da

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY
Nişantaşı’ndaki Galeri Mekan Kar 9 Nisan 2018 Pazartesi günü "Benim Hikayem" adlı karma resim sergisine ev sahipliği yaptı.
Birbirinden değerli 38 sanatçının eserlerinin küratörlüğünü yapan ressam ve yazar Ayşegül Sert’in yaptığı sergi, katılan sanatseverler tarafından beğeni aldı.
Havanın güzel olmasıyla bahçede düzenlenen kokteylde, sanat dünyasının genç ressam galeristi Mehmet Kar, sergi katılımcısı sanatçılara ve sanatseverlere sergi sırasında müzik eşliğinde dans etliniliği düzenledi.
Sergiyede eserleri olan sanatçılar : Çerkes Karadağ, Habib Gerez, Sami Kutluer, Hakan Kamışoğlu, Damla Hancıoğlu, İrfan Seçkin, Funda K. Demirçin, Ezgi Demir, Emine Bıyıklı, Münevver Antczak, Emel Cebecioğlu, Necla Coşkun, Gülşen Cengiz, Meltem Aktaş, Süha Semerci, Mehmet Kar, Ayşegül Sert, Seyda Hüseyinoğlu, Murat Engizek, Erhan Gümbür, Duygu Erkılınç, Dilara Taş, Selma Kır, Ayşe Öztürk, Yeşim Sarıtaş, Ruhan, Serap Sevim, Fatma Kayan, Münire Merve Çelik, Dilek Keleş, Nihal Gürses, Sevde Özkemer, Tijen Hasçilingir, Özlem Metinkaya, Aydan Uğur Ünal, İlkay Sekü, Gamze Zorlu, Güner Erdoğan.
Sanatçıların farklı disiplinlerde oluşturduğu 38 eserin yer aldığı sergi, Galeri Mekan Kar ‘da sanatseverler tarafından gezilebilecek.
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