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'Belgeler ve Resimlerle Ayasofya Sergisi' açıldı

Türk Tarih Kurumunca gerçekleştirilen sergideki 100'e yakın belge ve resim, Ayasofya'ya geçmişten günümüze ışık tutuyor.

'Belgeler ve Resimlerle Ayasofya Sergisi' açıldı

Türk Tarih Kurumunca gerçekleştirilen sergideki 100'e yakın belge ve resim, Ayasofya'ya geçmişten günümüze ışık tutuyor.

23 Temmuz 2017 Pazar 20:44
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'Belgeler ve Resimlerle Ayasofya Sergisi' açıldı

İSTANBUL - Türk Tarihi Kurumu (TTK) tarafından organize edilen "Belgeler ve Resimlerle Ayasofya Sergisi" törenle açıldı.

TTK Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, sergide 100 aşkın belge ve resim yer aldığını ve bunların Ayasofya'nın tarihine ışık tuttuğunu belirterek, sergideki belgelerin farklı nitelik ve içeriğe sahip olduğunu anlattı.

Turan, "Ayasofya'nın, Osmanlı hükümranlığına alındıktan sonra bunu belirleyen ilk vakfiye belgesinden tutun da birçok dönemine ait değişik belgeler mevcut. Sergideki belgeler Ayasofya'nın dönem dönem geçirdiği evrelere ilişkindir." dedi.

Ayasofya'nın uzun süre yaşatılması için zaman zaman tamire tabi tutulduğunu, bazı belgelerin bu tamir, bakım ve onarımı yansıtan vesikalar olduğunu dile getiren Turan, Ayasofya'nın tarih ve kültürün büyük bir şaheseri olduğunu, tarihi yapının kaymasını engelleyen Mimar Sinan'ın çabalarını yansıtan belgelerden, camiden müzeye çevrilmesi, vakıf senedi, sonradan eklenen yapıların rölöveleri ve daha sonra bazı mimarların çizimlerine kadar tüm tarihi vesikaların sergilendiğini belirtti.

En son belgeden ilk vakıf senetlerine kadar birçok belgeyi bir araya getirdiklerini ve bu konuda Türk Tarih Kurumunun organizatörlük yaptığını ifade eden Turan, belgelerin bir kısmının Vakıflar Genel Müdürlüğünden, Devlet Arşivlerinden, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden alındığını, bir kısmının da zaten kendilerinde bulunduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından 18 Temmuz'da Ankara'dan, Türk Tarih Kurumu önünden hareket ederek İstanbul'a ulaşan bisiklet ekibine çeşitli armağanlar, sergiye destek veren Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerine de plaketler sunuldu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Prof. Dr. Turan, konuklara sergideki belge ve resimler hakkında bilgi verdi.

Sergi, 30 Temmuz Pazar gününe kadar açık kalacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BELGELERÖnce Vatan Gazetesi
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