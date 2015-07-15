Belçikalı profesörün Sagalassos tutkusu

BURDUR - Belçikalı profesör Jeroen Poblome, 25 yıldır Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında görev alıyor.

Roma'nın 5 önemli seramik üretim merkezinden biri olma özelliğine sahip Sagalassos'ta kazı çalışmaları, 1989'da Prof. Dr. Marc Waelkens başkanlığında başladı.

Belçikalı Waelkens'ın 2 yıl önce emekli olmasının ardından bu göreve, Leuven Katolik Üniversitesi'nde görev yapan vatandaşı Prof. Dr. Jeroen Poblome getirildi.

Poblome, 1991'de Belçika'da askerlik yaptığı dönemde NATO'dan özel izin alarak Sagalassos'taki kazılara katıldığını söyledi. Yaklaşık 25 yıldır Sagalossos'taki kazılarda görev aldığını ifade eden Poblome, doktorasını da Sagalassos'taki seramikler üzerine yaptığını anlattı.

Poblome, Sagalassos'ta görev yaptığı süre içinde asistan, doçent ve profesör olduğunu belirterek, "Yıllarca Marc Waelkens ile çalıştım. O emekli olduktan sonra kazı kitapları çıkardı, biz ise burada yeni projeler başlattık" dedi.

Türkiye'de olmaktan ve Sagalassos'ta çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Poblome, şöyle konuştu:

"Saçlarımızı burada bıraktık. Sagalassos, hayatımın bir parçası diyebilirim. Benim için en önemlisi arkeoloji. Buranın araştırma potansiyeli çok yüksek. O yüzden buradayım. Türküm diyemem çünkü Belçikalıyım ama Ağlasun'da biri ölüyorsa ben de ağlıyorum."

Türkçe'nin zor bir dil olduğuna dikkati çeken Poblome, "Bu nedenle Türkçem o kadar iyi değil. 'Ağlasunca' konuşuyorum. Burası için yeterli. Belçika'da bir yıl Türkçe kursuna gittim ama kurs iyi değildi. Sonra burada işçilerin arasında Türkçe'yi öğrendim" ifadelerini kullandı.

Poblome, antik kentte 60'ı Türk, 55'i yabancı 115 kişinin görev aldığını, bu yılki kazıların 31 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.

Poblome, Sagalassos'taki kazılarda birkaç yıl daha görev almak istediğini sözlerine ekledi.