Bedri Baykam’ın katılımıyla Dünya Sanat Günü Sergisi

Açılışta 10 yaşındaki Ressam Çınar Keleşer‘in imza attığı eserler dikkat çekerken, eski milli futbolcumuz Nihat Kahveci de, aynı zamanda ressam olan, eski Türkiye güzeli bayan arkadaşı Fulya Sezer‘i yalnız bırakmadı.
Gezilmeye değer olan sergi, 19 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek.
Sergide eserleri yer alan sanatçılar ise şu isimlerden oluştu :
“Adnan Toker, Aydın Sofu, Adnan Turani, Aytül Kayhan, Ayşe Okan, Ayşegül Çırtlık, Aylin Ataç, Ayşegül İlerigelen Özdemir, Bahar Özkaya, Bedri Baykam, Balkan Haci İslimyeli, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Begüm Tekay, Cemil Güntepe, Çınar Keleşer, Çetin Özer, Dagman Geogduen, Derya Üçsoylu, Demet Saçkan, Derya Tatari, Eylül Duru, Emine Güler, Erol Murat Yıldız, Ergin İnan, Efsane Zahra Nikdel Barzi, Erol Akyavaş, Ersin Canpolat, Ebru Aktürk, Ezgi Demir, Esma Şahin, Emine Karataş, Elif Ceylan, Esra Bezci, Emine Turan, Esra Yıldırım, Emin Özdemir, Faruk Cimok, Fulya Sever, Füsun Gönder, Güngör Taner, Hafise Çetin, Habib Aydoğdu, Harika Uyaroğlu, Hatice Okyar Kumet, İlknur Ersoy, İpek Teker, İbrahim Balaban, İlknur Gülbenek, Jamila Asadova, Kenan Ataseven, Kainat Barkan Pajonk, Mukerrem Öçügüzel, Mehmet Ulusoy, Melih Akbıyık, Meltem Aktaş, Meltem Bilgin, Mahmut Candeğer, Müslüm Teke, Nesteren Silivrili, Nazım Balaban, Nermin Yılmazkulaş, Oya İnan, Orhan Kurmalı, Orhan Umut, Ömer Muz, Raciye Sukuşu, Sema Bayraslı, Seniha Zenbelli, Semra Erol, Solmaz Selçuk, Serdar Okan, Selahattin Kar, Sibel Yabacıoğlu Akyıldız, Şükrü Karakuş, Teoman Salih Gündoğdu, Tuğamiralin Eteş, Uğraş Elvan, Yasemin Aslan, Yusuf Ziya Ayten, Zuhal Kıvılcım, Zuhal Neccar ve Zeki Faik İzler”
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