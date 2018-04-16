Bedri Baykam’ın katılımıyla Dünya Sanat Günü Sergisi

Dünya Sanat Günü, 14 Nisan 2018 Cumartesi günü Nişart Galeri Teşvikiye‘de açılan sergi ile kutlandı. Serginin açılışına, 15 Nisan‘ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasında büyük emeği olan Ressam Bedri Baykam da katıldı. Ressam ve öğretim görevlisi Alev Demirkesen, güne dair konuşması ile sergiye katılan sanatseverlere bilgiler veren Bedri Baykam’a eserini hediye etti.