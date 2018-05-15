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Bayülgen, tiyatro oyunlarını erteledi

Televizyon sunucusu ve oyuncu Bayülgen, "Ulusal yas kararına uyarak oyunlarımızı erteliyoruz." dedi.

Bayülgen, tiyatro oyunlarını erteledi

Televizyon sunucusu ve oyuncu Bayülgen, "Ulusal yas kararına uyarak oyunlarımızı erteliyoruz." dedi.

15 Mayıs 2018 Salı 10:32
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Bayülgen, tiyatro oyunlarını erteledi

Televizyon sunucusu ve oyuncu Okan Bayülgen, İstanbul'da "Dada Salon Kabarett"te 16 ve 17 Mayıs'ta sahnelenmesi planlanan "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası" ve "Shakespeare'in Bütün Eserleri" oyunlarının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Bayülgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal yas kararına uyarak oyunlarımızı erteliyoruz. Yarın sabah itibarıyla Biletix'i bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.

İstanbul'da "Dada Salon Kabarett" isminde açtığı mekanda farklı ekiplerin performans sergilemesine olanak sağlayan Bayülgen, burada 16 ve 17 Mayıs'ta sahnelenmesi planlanan ancak milli yas nedeniyle ertelenen "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası" ve "Shakespeare'in Bütün Eserleri" oyunları için yeni bir tarih belirtmedi.

İsrail askerlerinin, dün Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu 59 kişi şehit olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dada Salon KabarettTiyatro OyunlarıOkan Bayülgen
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