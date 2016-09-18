Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118251
ALTIN
162.794
DOLAR
3.8430
STERLİN
5.3196
EURO
4.7254
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bayramda 1 milyon kişi sinemaya koştu

Kurban Bayramı tatili boyunca 975 bin 197 kişi, sinemaların yolunu tuttu. Bayramı da kapsayan 9-15 Eylül tarihleri arasında vizyondaki 43 filmin hasılatı yaklaşık 12 milyon liraya ulaştı.

Bayramda 1 milyon kişi sinemaya koştu

Kurban Bayramı tatili boyunca 975 bin 197 kişi, sinemaların yolunu tuttu. Bayramı da kapsayan 9-15 Eylül tarihleri arasında vizyondaki 43 filmin hasılatı yaklaşık 12 milyon liraya ulaştı.

18 Eylül 2016 Pazar 12:36
859 Okunma
Bayramda 1 milyon kişi sinemaya koştu
İZMİR 

AA muhabirinin Boxoffice Türkiye verilerinden derlediği bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen 975 bin 197 kişi, zamanını sinemanın "büyülü dünyası"na ayırdı.

Kurban Bayramı tatili fırsatından yararlanan 708 bin 553 izleyici yabancı, 266 bin 644 izleyici de yerli filmler için sinemaların yolunu tuttu. Bayramı kapsayan 9-15 Eylül tarihleri arasında 8'i Türk yapımı olmak üzere 43 filmin hasılatı ise 11 milyon 937 bin liraya ulaştı.

Yerli filmlerin bu hafta hasılatı 2 milyon 978 bin lira, yabancı yapımların ise 8 milyon 958 bin lira oldu.

Yabancı filmler zirvede
Beyaz perdenin en çok izlenen filmi bu hafta yönetmen koltuğunda Dennis Gansel'in oturduğu aksiyon filmi "Suikast" oldu. Oyuncu kadrosunda Jason Statham, Tommy Lee Jones ve Jessica Alba gibi isimlerin yer aldığı filmi 9-15 Eylül tarihleri arasında 203 bin 222 kişi izledi ve 2 milyon 350 bin liranın üzerinde hasılat bıraktı.

Listede ikinciliği Walt Disney yapımı çizgi film "Kayıp Balık Dori" aldı. Ailesini aramak üzere yola çıkan Dori adlı arkadaş canlısı balığın öyküsünü anlatan filmi izleyen 182 bin 253 kişi toplam 2 milyon 210 bin lira ödedi.

Yeni vizyona giren tarihi savaş filmi Ben-Hur'u 120 bin 736 kişi izledi. Filmin haftalık hasılatı ise 1 milyon 613 bin lira oldu.

Türk filmleri yakın takipte
Umut Kırca'nın yönettiği ve başrollerini Emre Karayel, Ceren Moray ve Begüm Kütük Yaşaroğlu’nun paylaştığı "El Değmemiş Aşk" haftanın en çok izlenen 4. filmi oldu.

Tuttuğu takımın fanatiği olan Zafer'in, babasının zoruyla istemediği bir evlilik yapması ile yaşadıklarını anlatan filmi 110 bin 154 kişi tercih etti. Haftanın en çok izlenen yerli filminin hasılatı 1 milyon 250 bin lirayı aştı.

El Değmemiş Aşk'ı bir başka Türk filmi olan "Siccin3: Cürmü Aşk" takip etti. Filmi, 101 bin 460 kişi izledi ve 2 milyon liranın üstünde hasılat bıraktı. 

AA

Son Güncelleme: 18.09.2016 12:36
Anahtar Kelimeler:
BayramSinema - Önce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ