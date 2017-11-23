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"Bayazhan"

Gaziantep'te 1900'lü yılların başında yaptırılan, Kurtuluş Savaşı yıllarında İngiliz ve Fransızlar tarafından karargah ve hapishane olarak kullanılan Bayazhan, günümüzde kent müzesi olarak turistlere rehberlik ediyor.

"Bayazhan"

Gaziantep'te 1900'lü yılların başında yaptırılan, Kurtuluş Savaşı yıllarında İngiliz ve Fransızlar tarafından karargah ve hapishane olarak kullanılan Bayazhan, günümüzde kent müzesi olarak turistlere rehberlik ediyor.

23 Kasım 2017 Perşembe 14:21
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"Bayazhan"

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Gaziantep'te, 1900'lü yılların başında tütün tüccarı Bayaz Ahmet Ağa tarafından Halepli mimarlar ve Ermeni taş ustalarına yaptırılan, Kurtuluş Savaşı yıllarında İngilizler ardından da Fransızlar tarafından karargah ve hapishane olarak kullanılan Bayazhan, günümüzde kent müzesi olarak turistlere adeta mini bir Gaziantep turu yaptırıyor.

Farklı konseptlerde düzenlenen hanın odalarında Gaziantep, geçmişten bugüne birçok farklı alanda tanıtılıyor.

Antik çağlardan itibaren kentin tarihinin aktarıldığı müzede Gaziantep savunması, Atatürk'ün nüfusunu Gaziantep'e alışı, kentte görev yapan belediye başkanları, valiler ve milletvekilleri ile demografik yapı hakkında bilgilerin verildiği odaların yanı sıra kentin önemli el sanatlarından yemenicilik, kutnuculuk, kilimcilik ve sedefçiliğin hikayeleri anlatılıyor.

Maketlerle canlandırmaların yapıldığı müzede, Gaziantep denilince akla ilk gelen ürünlerden baklava ve fıstık hakkında da bilgiler veriliyor.

Tütün hanından hapishaneye

Bayazhan Kent Müzesi rehberi Zübeyde Nisa Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün tüccarı olan Bayaz Ahmet Ağa tarafından 1909 yılında yaptırılan Bayazhan'ın 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Antep İngilizler tarafından işgal edilince de karargah olarak kullanıldığını söyledi.

Antep savunması sırasında ise Fransızlar tarafından hapishane olarak kullanılan tarihi yapının, bir süre de tekel deposu olarak hizmet verdiğini anlatan Karabacak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2009'da restore ettirilen iki katlı yapının, üst katının müze alt katın ise restoran olarak hizmet verdiğini aktardı.

Karabacak, Bayazhan Kent Müzesi’nde geçmişten bugüne Gaziantep kent kültürünün, 23 ayrı odada sergilendiğini ve sesli rehber sistemiyle anlatıldığını dile getirerek müzede Gaziantep’in tarihi, turistik yerleri, doğal güzellikleri, ekonomisi, el sanatları ve mutfak kültürü hakkında ziyaretçilerin bilgi alarak şehri tanımalarının sağlandığını vurguladı.

Gaziantep’in yöresel el sanatlarından kutnu, sedef, bakır işlemeciliğinin de tematik bölümlerde maketlerle anlatıldığını dile getiren Karabacak, şunları kaydetti:

"Müzede Gaziantep'in tarihini, etnik ve kültürel yapısını anlatan bölümler bulunuyor. Gaziantep'e ilk kez gelen biri müzemizi ziyaret ettiğinde, kentte nereye gitmesi, nereleri görmesi gerektiğini çok rahat bir şekilde öğrenebiliyor. Odalarda kutnuculuktan sedefçiliğe, bakırcılıktan yemeniciliğe kadar birçok el sanatı maketlerle anlatılıyor. Bunun yanı sıra Gaziantep'in yemek kültürü, folkloru, kurtuluş destanının anlatıldığı bölümler var. Bunların hepsinin anlatıldığı ayrı ayrı müzelerimiz de olmakla beraber, Bayazhan hepsinin genel anlatımının yapıldığı ilk müzemiz. Gaziantep'e gelen bir turist, burayı gezip gördüğünde çok iyi bir yol haritası oluyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
BayazhanBayaz Ahmet AğaGaziantepTarihi İpek Yolu
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