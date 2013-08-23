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Batman'i bu kez Affleck canlandıracak

Süper kahraman Batman'i bu kez geçen yıl "Argo" filmiyle En İyi Film Oscar ödülüne layık görülen Ben Affleck canlandıracak.

Batman'i bu kez Affleck canlandıracak

Süper kahraman Batman'i bu kez geçen yıl "Argo" filmiyle En İyi Film Oscar ödülüne layık görülen Ben Affleck canlandıracak.

23 Ağustos 2013 Cuma 17:33
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Batman'i bu kez Affleck canlandıracak
LOS ANGELES

Warner Bros. tarafından yapılan açıklamada, Batman ile Süperman'in ilk kez bir araya geleceği filmde Kara Şövalye'yi 41 yaşındaki aktör Ben Affleck'in oynayacağı belirtildi. 

Affleck, başrolü, Süperman'i canlandıracak İngiliz oyuncu Henry Cavill ile paylaşacak. 

Cavill, Süperman serisinin son filmi "Man of Steel (Çelik Adam)" da süper kahramana can vermişti. 

Zack Snyder'in yöneteceği filmde Amy Adams, Laurence Fishburne ve Diane Lane'in de rol alıyor. 

Çekimine 2014 başlanacak filmin, 17 Temmuz 2015'de gösterime girmesi planlanıyor.

Daha önce Michael Keaton ve George Clooney'in canlandırdığı Batman'i beyazperdede en son Christian Bale oynamıştı. 

Affleck, geçen yıl hem yönetmenliğini yaptığı hem de başrolünü üstlendiği Argo filmiyle, İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi (BAFTA)  ve Altın Küre de dahil olmak üzere çok sayıda ödül almıştı. Film,  İran'daki 6 Amerikan vatandaşını kurtarmak için Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonu konu alıyordu. 

AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 17:34
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Batmani Bu Kez Affleck Canlandıracak
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