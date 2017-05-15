"Batı sığınmacılar konusunda tek kelime edemez"

Ünlü İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam, " "Türkiye, Suriyeli 3 milyon ziyaretçiye bakıyor. Bu gerçekten çok büyük bir rakam ve sanırım Batı bu konuda tek kelime edemez. Hatta bunu ima etmemeye çalışır." dedi.

Türkçe baskısı, iki gün önce okuyucuyla buluşan kitabı "Neden Hala Gitar Taşıyorum-Cat Stevens'ın Yusuf'a Ruhani Yolculuğu"nun tanıtımı amacıyla Türkiye'de bulunan sanatçı, yaptığı açıklamada, bir dönem eline almadığı gitarı bir süre sonra yeniden çalmaya başladığını, ancak yaşadıklarının bundan çok daha fazlası olduğunu belirtti.

İslam, Müslümanlığı seçtiği 1977'den kısa bir süre sonra İran'da devrim olduğunu, ardından Filistin'de intifadanın yaşandığını dile getirerek, "Daha sonra birçok fikir ayrılıkları, savaşlar ve çeşitli olaylar yaşandı. Böylece gitarımı tekrar elime aldım. Kitabım, yaşadıklarımın arka planını anlatmaya odaklanıyor. İnsanlar sadece görünürde olanları görebiliyor. Ben arkada olup bitenleri anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Müslüman olduktan sonra hayatının köklü bir şekilde değiştiğine dikkati çeken sanatçı, şunları aktardı:

"İslam sadece cuma günü ya da haftanın belli bir günü için ibadet edilen bir din değil. İslamda, hem yaşamınızı hem de ahireti düşünmek durumundasınız. İlk önce kız arkadaşlardan vazgeçtim ve evlendim. Bu da yeterince büyük bir değişiklikti. Helal gıda yemeye başladım. Vejetaryendim. Yeniden et yemeye başladım. Nasıl ibadet edileceğini, Kuran'ı okumayı ve Kuran'ın Arapça ne anlama geldiğini öğrendim. Benim için bu çok önemliydi. İslamda farklı mezhepler vardı. Ben Müslüman olarak büyümediğim için mezhebim yoktu. Böylece kendi yolumu bulmam gerekiyordu. Bütün bunlar da benim adıma eğitim anlamına geliyordu. Küfürlü konuşmayı, yalan söylemeyi bıraktım. Daha dürüst biri olmaya çalıştım."

Yusuf İslam, İslam'ı seçmesinin ardından Batı medyası tarafından engellendiğine vurgu yaparak, bu nedenle yaşadığı değişimi ve güzellikleri kimsenin öğrenemediğini dile getirdi.

"Turne, müzikal, albüm ve kitap hazırlığı var"

Yeni projelerine de değinen sanatçı, bu yıl Avustralya ve Güney Afrika'ya turne için gideceğini söyleyerek, "Batı için bir müzikal yapacağım. Çocuklar için her bölümde yeni bir şeyler öğreten ve kendi müziğimi içeren bir çizgi filme başladım. Bir de daha kapsamlı bir kitap için çalışıyorum. İnşallah eylülde çıkacak bir albüm hazırlığım var. Bu albümdeki şarkılarımdan birinde Yunus Emre'nin dizelerine yer verdim. Aşkın bana ne yaptığını anlatan dizeler (Gel gör beni aşk neyledi). Çok güzel sözler. İngilizce olarak ve bilinenden biraz farklı kulandım. Güzel şarkılar var ama bu albüm özellikle de çocuklar için güzel mesajlar veren bir albüm olacak." dedi.

Ünlü sanatçı, dünyanın en uzun süren imparatorluğuna sahip Osmanlı'nın devamı olan Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de tabii ki demokrasi var. Fakat demokrasi, istikrar ve huzur ister. Devrimin ya da savaşın ortasında demokrasiye sahip olamazsınız. Bu çok zor olur. Düşünmeniz gereken diğer şeyler de var yani bugün bir mücadele var Batı'ya baktığınızda da. Amerika, İngiltere, Fransa ortada. Demokrasi büyük bir testten geçiyor. Yani demokrasi mükemmel bir sistem değil ancak insanlar bunu kabul ettiğinde iyi. Yani bir futbol maçı gibi düşünün. Maçta daha fazla golü atan kazanır. Bunu kabul eder ve maç bitiminde kimse kazanamadığı için kavga etmez. Demokrasi de buna benziyor. Sonucunu kabul etmeliyiz. Türkiye çok uzun bir yol kat etti bunca yıl içinde. Büyük bir değişim geçirdiğini gördüm. Özellikle de İstanbul kirliydi. Çöpler sokaklardaydı. Bozuk yolları vardı 1980'lerin ortasında. Şimdi ise yeşili görüyorum. Etraf temiz. Güzel yapılar var ve genel anlamda ekonomisi de iyi."

"Türkiye, Suriyeli 3 milyon ziyaretçiye bakıyor"

Türkiye için her şeyin daha da iyiye gittiğine dikkati çeken sanatçı, "Türkiye Müslüman dünyası için bir iyi bir rol model." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz sanatçı, Suriye'de yaşananlara da işaret ederek, "Türkiye, Suriyeli 3 milyon ziyaretçiye bakıyor. Bu gerçekten çok büyük bir rakam ve sanırım Batı bu konuda tek kelime edemez. Hatta bunu ima etmemeye çalışır. Baktığınızda, Amerika sadece 40 bin kişi alıyor. Bu gerçekten şunu gösteriyor, insan hakları sloganı, Birleşmiş Milletler için olduğundan daha fazla anlam ifade ediyor Türkiye'de. Bununla da gurur duyuyorum." açıklaması yaptı.

Türkiye'de çok rahat olduğunu söyleyen Yusuf İslam, ziyarete ailesiyle birlikte geldiğini ve ailece Türk kültürünün tadını çıkardıklarını kaydetti.