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'Batı Karadeniz'in Efes'i'nde kazı çalışmaları başladı

"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Düzce'nin Konuralp bölgesindeki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde, bu yılki kazı çalışmaları başladı.

'Batı Karadeniz'in Efes'i'nde kazı çalışmaları başladı

"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Düzce'nin Konuralp bölgesindeki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde, bu yılki kazı çalışmaları başladı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:15
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'Batı Karadeniz'in Efes'i'nde kazı çalışmaları başladı

Aslan pençesi figürleriyle süslenmiş basamakları ve kemerli geçitleriyle varlığını koruyan antik tiyatro, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapıların da yer aldığı Prusias ad Hypium Antik Kenti bölgesinde başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü, Konuralp Müze Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi'nin destekleriyle sürdürülüyor. 

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak, yaptığı açıklamada, bölgede yaklaşık 4 yıldan bu yana çalışmaların devam ettiğini hatırlatarak, alandaki çalışmaların gönül birliği içerisinde titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Budak, "Bölgenin tarihi değerleri açısından çok önem verdiğimiz bir kazı." dedi.

Konuralp Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Züleyha Kartal Önemli de yaz sezonu kazı çalışmalarına, 2015'te rastlanan antik çağlarda tiyatroya ziyaretçilerin giriş yaptığı kapının girişinden başladıklarını anlatarak, orijinal zeminini bulmak amacıyla burada bir açma yaptıklarını kaydetti. Önemli, orijinal zemini bulduktan sonra orkestra alanına doğru devam edeceklerini bildirdi. 

DÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilir, kazı çalışmaları yaptıkları kentin, oldukça büyük olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geniş arazi ve tiyatro ile bölgenin özellikle Roma İmparatorluğu dönemindeki refah düzeyi hakkında bilgi edinebiliyoruz. Tiyatronun batı girişindeki çalışmalarımızla geleceğe yönelik çalışmaların ilk adımını atmış olacağız. Kazı, arkeologlar için çok önemli. Antik kent deyince tiyatrolar, ilk akla gelen yapılardır. Bu kazı bizi heyecanlandırıyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
DÜ Arkeoloji BölümüBatı Karadeniz
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