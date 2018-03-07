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“Başıma Bir İş Geldi

Kariyer Koçu Zuhal Gürçimen’in yeni kitabı, “Başıma Bir İş Geldi’’ çıktı.

“Başıma Bir İş Geldi

Kariyer Koçu Zuhal Gürçimen’in yeni kitabı, “Başıma Bir İş Geldi’’ çıktı.

07 Mart 2018 Çarşamba 10:07
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“Başıma Bir İş Geldi

İş hayatında her kademedeki çalışanın yaşadığı veya yaşayabileceği olayları hikaye lezzetiyle sunan kitapta; kariyer arenasında hayatta kalmak, beyaz yakalının Ege hayali, çalışanın içindeki ‘doldurulamayan’ boşluk gibi güncel tespitlerin ve çözüm önerilerinin yanı sıra, şimdiye dek çok ele alınmayan iş yerinde mobbing, taciz ve yolsuzluk gibi olayların mağdurlarına çıkış yolları da anlatılıyor.

25 yılı aşan iş hayatında, profesyonel yöneticilik yıllarından sonra Aret Vartanyan ile birlikte Yaşam Atölyesi’ni kuran Zuhal Gürçimen, tüm bu deneyimlerini derlediği ve gerçek olaylardan esinlenerek yazdığı “Başıma Bir İŞ Geldi” kitabı ile profesyonellere ışık tutmayı hedefliyor.

Yazar Zuhal Gürçimen, iş yaşamında  beyaz yakalarının iki ucunu birbirine denk getirmeye çalışan insanların kurumsal süreçlerde yaşadıkları zorlukların, ne kadar yaşamın kendisiyle ilgili olduğunu, hem soruyor hem de bulduğu yanıtları okurlarıyla paylaşıyor.

"Kitap; biriktirdiklerimi, yaşadıklarımı ve de gözlemlerimi temize çektiğim iç içe geçmiş hikayelerden oluştu. Olaylar gerçek olsa da kişi ve yerler kurgu. Çünkü derdim, yaşananların herkesin başına gelebilecek işler olduğuna okuyucuyu ikna etmekti. Bununla beraber, sadece sorunları değil, çıkış yollarını da anlatmak istedim. Bence zaten iş hayatımızdan süzüp kişisel yaşamımıza aktarabileceğimiz tek şey, çıkış süreçlerimiz ve farkındalıklarımız oluyor.” diyen Gürçimen’in kitabı bu açıdan bakıldığında aslında herkesin gündelik yaşamında karşılaştığı çıkmazlar için de çözüm içeriyor.

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Zuhal GürçimenBaşıma Bir İş Geldi
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