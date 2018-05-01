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Barselona Türk Filmleri Festivali Başlıyor

5-17 Mayıs tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Barselona Türk Filmleri Festivali, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filmi ile açılacak.

Barselona Türk Filmleri Festivali Başlıyor

5-17 Mayıs tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Barselona Türk Filmleri Festivali, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filmi ile açılacak.

01 Mayıs 2018 Salı 16:17
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Barselona Türk Filmleri Festivali Başlıyor

Festivalde bir Masterclass düzenleyecek olan Ebru Ceylan ve son filmi Ahlat Ağacı ile 71.Cannes Film Festivali'nde yarışacak Nuri Bilge Ceylan, Cannes öncesi Barselona Türk Filmleri Festivali'nin konukları olacaklar. 

Festivalde, Seren Yüce’nin Rüzgarda Salınan Nilüfer, Mustafa Kara’nın Kalandar Soğuğu, Fikret Reyhan’ın Sarı Sıcak, Onur Saylak’ın Daha, Tolga Karaçelik’in Sarmaşık, Senem Tüzen’in Ana Yurdu, Mehmet Eryılmaz’ın Misafir veSelim Evci’nin Saklı filmleri seyirci ile buluşacak.

Filmoteca de Catalunya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, Evci Film organizasyonunda Barselona Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla düzenleniyor. Festival alanını Filmoteca, 366 ve 175 kisilik iki ayrı sinema salonunu, kütüphane, kafe, müze ve geniş sergi alanıyla bölgenin önemli kültür merkezleri arasında bulunuyor. 12 gün sürecek olan festival Barselona’da merakla beklenen etkinlikler arasında yer alıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.05.2018 16:23
Anahtar Kelimeler:
12 Gün Sürecek OlanTürk Filmleri FestivalinKış UykusuNuri Bilge Ceylan
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