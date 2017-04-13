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'Barış kuşağı' Balıkesir'de

Yunanistan'da düzenlenecek 2. Uluslararası Dostluk, Barış, Kültür ve Sanat Festivali için hazırlanacak 36 metrelik barış kuşağı Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir moda atölyesinde dikiliyor.

'Barış kuşağı' Balıkesir'de

Yunanistan'da düzenlenecek 2. Uluslararası Dostluk, Barış, Kültür ve Sanat Festivali için hazırlanacak 36 metrelik barış kuşağı Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir moda atölyesinde dikiliyor.

13 Nisan 2017 Perşembe 13:47
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'Barış kuşağı' Balıkesir'de

Yunanistan'ın Naoussa kentinde Greek Art Union (Yunanistan Sanat Birliği) tarafından 30 Nisan-4 Mayıs'ta bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Dostluk, Barış, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında hazırlanan "Dünya dostluk, sevgi ve barış kuşağı" Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dikiliyor.

Burhaniye'de bir moda tasarım atölyesinde hazırlanan 36 metre uzunluğundaki kuşağın yapımına şimdilik aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeden 330 sanatçı destek veriyor. Kuşağın dikimlerini gerçekleştiren moda tasarımcısı Ülkü Gülşah Belet, yaptığı açıklamada, şimdilik 36 metre planlanan kuşağın, festival gününe kadar yapılacak eklemelerle daha uzun olacağını söyledi.

Türkiye'den 77 kişilik bir grubun yer aldığı festivalde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday gösterilen kuşak hakkında bilgi veren festivalin Türkiye Temsilcisi Hasan Kadakçı da "Dünya Dostluk, Barış ve Sevgi Kuşağı'nın" Yunanistan Sanat Birliği Başkanı Maria Loumpourdi'nin projesi olduğunu aktardı.

Kadakçı, şöyle devam etti:

"Müzik, edebiyat ve görsel sanatlardaki tüm sanatçıların eserlerinin dijital fotoğraflarının kumaşa basılmasıyla dostluk, barış, sevgi adına dünyayı kucaklamalarını içeren bir proje bu. Bu projenin temel niteliklerinden bir tanesi dünyadaki dostluğa, barışa, kardeşliğe insanların dikkatini çekmek. O nokta üzerinde insanların birleşmesini sağlamayı amaçlıyor. Kuşağımızın eni 1 metre 10 santim, uzunluğu 36 metreye ulaştı. Katılım arttıkça uzayacak. Kuşağı hazırlamaya başlayalı 4 ay oldu. Bu 4 aylık süreçte Türkiye, Yunanistan, Romanya, Almanya, Kanada, Suudi Arabistan, Ukrayna, İspanya, Beyaz Rusya ve Kıbrıs'tan 330 sanatçının katılımı mevcut. Dünya Dostluk, Barış ve Sevgi Kuşağı, festival için 28 Nisan'da Yunanistan'a götürülecek. Festival sonrasında ise önce Türkiye'ye getirilip bir etkinlikte sergilenecek ve sonrasında talep doğrultusunda dünya ülkelerinde sergilenecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya DostlukSevgi Ve Barış KuşağıBarış KuşağıYunanistanNaoussaYunanistan Sanat Birliği
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