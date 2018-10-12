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Baraj suları çekilince kaya resimleri ortaya çıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde suları çekilen Atatürk Barajı kıyısında balıkçılar tarafından Paleolitik döneme ait kaya resimleri tespit edildi 

Baraj suları çekilince kaya resimleri ortaya çıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde suları çekilen Atatürk Barajı kıyısında balıkçılar tarafından Paleolitik döneme ait kaya resimleri tespit edildi 

12 Ekim 2018 Cuma 10:30
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Baraj suları çekilince kaya resimleri ortaya çıktı

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde suları çekilen Atatürk Barajı kıyısında balıkçılar tarafından Paleolitik döneme ait kaya resimleri bulundu.

Bölgede incelemelerde bulunan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçılar tarafından tespit edilen alanda kaya üzerine kazıma tekniğiyle yapılan insan ve hayvan figürleri yer aldığını söyledi.

Kaya üzerinde yaban keçisi avı sahnesi ile at üzerinde süvari tasvirlerinin bulunduğunu dile getiren Alkan, resimlerin bulunduğu alanın, 8 metre uzunluğunda ve 70 santimetre genişliğinde olduğunu anlattı. 

Alkan, kaya resimlerinin Paleolitik çağ ve daha geç bir döneme tarihlendirilebileceğini aktararak, "Bundan sonra detaylı çalışmalar yapılacak. Eğer önceden tespitli değilse tescil işlemini başlatacağız. Bu alan baraj sularının yaklaşık 10-15 metre çekilmesiyle ortaya çıkmış. Baraj suyu çok az tahribata yol açmış. Bu da sanatın iyi olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı. 

Mehmet Alkan, kaya resimlerinin yerinde korunacağını, suların yeniden yükselmesi halinde ise yapabilecekleri bir şey olmadığını sözlerine ekledi. 

Kaya resimlerini bulan Mustafa Asiltürk de hafta sonları hobi amaçlı balıkçılık yaptığını ve bölgeye çok sık geldiğini belirtti.

Bölgede arkadaşıyla balık avladığı sırada kaya resimlerini fark ettiklerini dile getiren Asiltürk, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gördüğümüz alandaki kaya resimlerini bildirmeyi kendimize görev bildik. Onlar da gerekli incelemeyi yaptılar. Diğer arkadaşlar da böyle durumlarla karşılaştıkları zaman ilgili mercilere bildirmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
BarajSuKayaResimAdıyamanKahta
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