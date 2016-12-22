Kültür ve Turizm Bakanlığı

nca geliştirilen akıllı telefon uygulamasıyla, telif hakları ödenmeyerek korsan kitap, film ve müzik eserleri üzerinden yapılan

"bandrol vurgunu"

, fahri denetçi vatandaşların da katkısıyla engellenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve sanat alanında "korsan" ürünlerle fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılması ve taklit edilmesini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara; sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren holografik özelliğe sahip bandroller yapıştırılıyor ve bandrol orijinalliği karekod uygulamasıyla tespit ediliyor.

Bu yılın ilk 10 ayında 1 milyon 540 bin 493 korsan materyal ele geçirildi

Denetimlerin daha hızlı ve etkili yapılabilmesi amacıyla da "Lazer Şifre Okuyucu Cihaz"lar il denetim komisyonlarının kullanımına sunuldu. Güçlendirilen teknik altyapı ile bu yılın ilk 10 ayında 81 ilde yapılan 632 operasyonda toplam 1 milyon 540 bin 493 korsan kitap, film, oyun ve albüm içeren materyal ele geçirildi.

Korsanla mücadele faaliyetlerinde etkinliğin artırılması ve denetim faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere Bakanlık yeni bir adım daha attı.

Bu çerçevede, akıllı telefonlarda çalışan "Bandrol Sorgulama Yazılımı" geliştirildi. Bu sayede vatandaşlar, kitapçıya veya müzik marketlere gittiklerinde satın almayı düşündükleri eserin orijinal bandrole sahip olup olmadığını, akıllı telefonlarına yükledikleri "Bandrol Sorgulama Yazılımı" ile anında tespit edip, yetkililere bildirebilecek.

Karekod okutularak ya da bandrolün seri numarası girilerek sorgulama yapılacak

Apple AppStore ve Google Play üzerinden hizmete sunulan uygulamayla, telefonun kamerasıyla kitap, film veya müzik albümünün bandrolü üzerindeki karekod okutularak ya da bandrolün seri numarası manuel girilerek sorgulama yapılacak.

Sinema ve müzik eserleri ile süreli olmayan yayınlarda, fikri hak ihlalleriyle mücadele etmek amacıyla kullanılan bandroller, Telif Hakları Genel Müdürlüğünün merkez sunucularda bulunan veri tabanlarından sorgulanarak, eserin adı, sahibi, yapımcı ve yayınevi bilgileri hızlı bir şekilde kullanıcıya ulaştırılacak.

AA