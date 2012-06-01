Babıali'de 50. Yıl ödülleri

''Babıali'de 50. Altın Yıl'' ve ''Medya Işıkları'' ödülleri, Kadıköy Belediyesi Zübeyde Hanım Salonu'ndaki törenle sahiplerini buldu.

İstanbul Gazeteciler Derneği, meslekte en az 50 yıl hizmet vermiş gazeteciler ile 2011'de yaptıkları çalışmalarla dikkati çeken aktif gazetecileri ödüllendirdi.

Dernek Başkanı Engin Köklüçınar, törende yaptığı konuşmada, gazetecilik mesleğine itibar kazandıran bir neslin aralarında olması ve zamanlarının her türlü olumsuz ve ilkel olanaklarına karşın akılla ve alın teri dökerek bu toplumu aydınlatmak, ulusu çağdaş medeniyetler seviyesine taşımak için gösterdikleri özverinin değerini bugün çok daha iyi anladıklarını söyledi.

Köklüçınar, ''Atatürk'ün ve devrimlerinin eleştirildiği, yozlaştırıldığı değil, baş tacı edildiği, gazete sahibinin bankacı, telefoncu, inşaatçı değil, gazeteci ve yazar olduğu, genel yayın yönetmenlerinin, bakanlıklarda patron adına iş takibi için gezdiği değil, gazetesini meslek aşkıyla idare ettiği günlerde, önce ülkenin çıkarı için gerçeği ve doğru haberi kendine ilke edinen ustalarımız, işte bu nadide insanlardı'' dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Ali Kazgan, eski bakanlardan Nevzat Ayaz, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon İstanbul İl Müdürü Necmettin Altuntaş'ın da katıldığı törende, Orhan Birgit, Rahmi Turan, Orhan Ayhan, Orhan Karaveli, Gürbüz Azak, Mehmet Türker, Hami Alkaner, Ahmet Çitoğlu, Ertuğrul Zorlutuna ve Şevket Uygun'a ''Babıali'de 50. Altın Yıl'' ödülü verilirken, AA foto muhabiri İslam Yakut, Leyla Tavşanoğlu, Rıza Zelyut, İskender Özsoy, İrfan Değirmenci, İlhami Davutoğlu, Salih Bilici, Erhan Öztürk, Hikmet Aksoy ve Onur Belge'ye de ''Medya Işıkları'' ödülü verildi.

Törende ayrıca, ''En Başarılı Meslek Örgütü'' ödülünü de Ekonomi Gazetecileri Derneği adına Celal Toprak, İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Köklüçınar'ın elinden aldı.





