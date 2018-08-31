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AZNİV ÇOBAN “IŞIĞA ULAŞMAK”

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Azniv Çoban, 3. kişisel sergisi “Işığa Ulaşmak“la 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü, Jash İstanbul Kınalıada‘da eserlerini sanatseverler ile buluşturdu. Oldukça kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşen kokteylle açılan sergide, sanatçının 47 eseri yer alıyor.

AZNİV ÇOBAN “IŞIĞA ULAŞMAK”

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Azniv Çoban, 3. kişisel sergisi “Işığa Ulaşmak“la 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü, Jash İstanbul Kınalıada‘da eserlerini sanatseverler ile buluşturdu. Oldukça kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşen kokteylle açılan sergide, sanatçının 47 eseri yer alıyor.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:54
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AZNİV ÇOBAN “IŞIĞA ULAŞMAK”

Sanatçı, 2000 yılından bu yana kendi atölyesi Finz – Art Atelier‘de çalışmalarını sürdürmektedir. 1994 – 2018 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında yetmişi aşkın karma ve grup sergisine katılmıştır.

2010 yılında başlayan ve halen devam etmekte olan Öncü Kadınlar Proje Sergisi sanatçılarından olan Azniv Çoban‘ın eserleri, yurt içi ve yurt dışında birçok koleksiyonda yer almaktadır.

2015 yılında Surp Takavor Ermeni Kilisesi mihrabına yaptığı çalışma ile eseri ölümsüzleşmiştir. İşlerinde, figürleri ve nesneleri bir bütünlük içinde, soyut – somut ikilemi yaratarak, mekan ve zamanı belli olmayan gerçeküstü bir atmosferde resmeden, böylece izleyicileri düşünmeye iten bir ifade tarzı benimsemiştir.

Son dönem çalışmalarında figürleri ışığa ulaşmaya gayret etmektedir. Azniv Çoban‘ın eserlerinden oluşan “Işığa Ulaşmak” renkli kişisel sergisi, yine eserleri kadar renkli Jash İstanbul Kınalıada ev sahipliğinde 3 Eylül 2018 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açıktır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AZNİV ÇOBAN
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