'Aziz Türk milleti aslanlar gibi devletine parlamentosuna sahip çıktı'

Türk Tasavvuf Müziği sanatçısı Ahmet Özhan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki göstererek, "Aziz Türk milleti canını hiçe sayarak, aslanlar gibi demokrasisine, devletine, parlamentosuna sahip çıktı." dedi.

Özhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünyanın yükselen değeri olan ülkeme maalesef bu fotoğrafı hiç yakıştıramadık. Türkiye'de hala böyle ilkel bir takım şeylerin olması bizi fevkalade yaraladı ama aziz Türk milleti, canını hiçe sayarak, aslanlar gibi demokrasisine, devletine, parlamentosuna sahip çıktı. O yüzden son derece mutluyuz." diye konuştu.

Halkın darbe girişimine karşı meydanlarda demokrasi nöbeti tuttuğuna dikkati çeken Özhan, şunları kaydetti:

"Böyle bir yiğitlik olayı hiç bir yerde görülemez. Aslanlar gibi davasına sahip çıkarak dört elle sarılan, canını hiçe sayan bir millete sahip olduğumuz için ne kadar övünsek, ne kadar gurur duysak azdır. Gerçi bu tarih boyunca ispat edilmiş bir şeydir. Aynı yürekliliği, cesareti, aynı şehit olma aşkını yüreğinde hisseden bir milletin ferdi olmaktan dolayı son derece gururluyum."

Ertürk: "Millete sıkılmış kahpe kurşunlara karşı son nefesimize kadar siper olacağız biz"

Türk Halk Müziği sanatçısı Nur Ertürk de demokrasiye, devlete, vatana, millete karşı yapılmış darbe girişiminin karşısında olduğunu belirterek, "İlk dakikadan itibaren Ankara'da bu vahim hadiseye şahit oldum. O günden itibaren de meydanlardayız. Kanımın son damlasına kadar, son nefesime kadar devletimin, Cumhurbaşkanımın arkasındayım." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin dış mihraklar tarafından gerçekleştiğini savunan Ertürk, şöyle devam etti:

"Millete sıkılmış kahpe kurşunlara karşı son nefesimize kadar siper olacağız biz. Çocuklarımız için, yarınlarımız için, geleceğimiz için, hem bir sanatçı, hem bir anne olarak ve Türk milletinin bir ferdi olarak, bunlara geçit vermeyeceğim. Son nefesimize kadar Cumhurbaşkanımızın, devletimizin, polisimizin, askerimizin yanındayız, meydanlardayız."

Ertürk, devlet var olduğu sürece vatanın ve milletin de var olacağını belirterek, "Devletim yoksa ben ne sanatçılık yapabilirim, ne yaşayabilirim, ne malım, ne mülküm, ne namusum olur. Devletimize sahip çıkmamız lazım. Kimse korkmasın, herkes çıksın sokaklara. Meydanları boş bırakmayalım. Biz bitti demeden bitmeyecek hiçbir şey. Her saniye vatanım için, milletim için daha fazla ne yapabilirim derdinde olan bir sanatçıyım. Hepimize geçmiş olsun." şeklinde konuştu.

Türüt: "Vatana, millete yapılan saldırıyı kesinlikle kabul etmeyiz"

Halk müziği sanatçısı İsmail Türüt ise görüşünün net olduğunu dile getirerek, "Vatana, millete yapılan saldırıyı kesinlikle kabul etmeyiz. Biz ordusunu, askerini seven insanlarız. Bu şerefli ordumuz, askerimiz, komutanlarımız bizim türkülerimize, destanlarımıza konu olmuştur. Bunu bilen bilir ama bu yapılanı asla kabul etmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Millete dönen tanka selam durmam' sözünü hatırlatan Türüt, şunları dile getirdi:

"Bunlar Türk askeri. Şiddetle kınıyorum. Bunun için de özel bir destan yazmayı planlıyorum en kısa zamanda. Gün birlik olmak günüdür. Bu iş vatan, millet meselesidir. Bize de görev düşerse düşer. Bizim görevimiz bu işi insanlara anlatmaktır, yazmaktır, destanlaştırmaktır. Milletimize geçmiş olsun, ölenlere rahmet diliyorum."