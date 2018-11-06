Ayumi Takano’dan sürpriz kitap projesi

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Ayumi Takano bir ilke imza attı. Takano, Japon oyunlarını Türkçe’ye çevirdi

Japon oyuncu Ayumi Takano, ülkesinin önde gelen oyun yazarlarından Kunio Şimizu’nun imzasını taşıyan iki tiyatro oyununun metinlerini Türkçeye çevirdi. “İmzacı” ve “Kulis” adlı oyunların metinlerinin yer aldığı “Kunio Şimizu Oyunları 1” (Çağdaş Japon Oyunları) kitabı, raflardaki yerini aldı.

Türkiye’de ilk kez Japon tiyatro oyunları kitap olarak yayınlandı. Bu ilke imza atan ise yakından tanıdığımız bir isim; uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan Japon oyuncu Ayumi Takano... Takano, Japon oyun yazarı Kunio Şimizu’nun “İmzacı” ve “Kulis” adlı oyunlarının metinlerini Türkçeye çevirdi. Bu iki metinle hazırlanan “Kunio Şimizu Oyunları 1” (Çağdaş Japon Oyunları) adlı kitap, Mitos Boyut Yayınevi tarafından okura sunuldu.

JAPON YAZARIN EN ÇOK

SES GETİREN ESERLERİ

“İmzacı”, Kunio Şimizu’nun henüz 21 yaşındayken kaleme aldığı ilk oyun olma özelliğini taşıyor. Üniversiteli gençlerin iktidara karşı eylemler düzenlediği bir dönemde, yazarın 1920 yılının Japonya siyasetini motif alarak yazdığı “İmzacı”, şiirsel kelime oyunlarıyla okuyanları ve izleyenleri çok etkileyen bir oyun. “Kulis” ise ‘Japonya tiyatro tarihinde en çok sahnelenen oyun' unvanına sahip ve halen çeşitli tiyatro toplulukları tarafından sahnelenmeye devam ediyor. Kadın sanatçıların sorunlarına eğilen “Kulis”, tiyatro kulislerinden gelip geçen sayısız kadın oyuncunun tutkularını ve duygularını yansıtıyor.

ÇEVİRİ YAPMA FİKRİNİ

JAPON REJİSÖR VERDİ

Ayumi Takano, “Kunio Şimizu Oyunları 1” (Çağdaş Japon Oyunları) kitabını yazmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlattı: “2010 yılında Japonya Devlet Tiyatrosu başrejisörü Hitoşi Uyama ile sohbetimiz sırasında onun bana ‘Neden oyun çevirisi yapmıyorsun’ demesi beni cesaretlendirdi. 'İmzacı' oyununun metnini ilk kez lisedeyken okumuş ve tiyatro edebiyatının 'ait olduğum dünya' olduğunu hissetmiştim. O nedenle ilk olarak bu eseri çevirmeye karar verdim. 'Kulis' ise Japonya'da hemen hemen tüm kadın oyuncuların oynamak istediği bir oyun. Bu oyun Türkiye'de de sadece kadın oyuncular tarafından sahnelense çok güzel olur diye düşündüm, o nedenle bu metni de çevirdim.”“KULİS” DEVLET TİYATROSU

REPERTUVARINA GİRDİ“Kulis” oyununun geçtiğimiz haziran ayında Devlet Tiyatrosu repartuvarına kabul edildiğini söyleyen Ayumi Takano, “Devlet Tiyatrosu repartuvarına ilk kez bir Japon oyun metni girdi, bu da beni çok mutlu etti” dedi. Takano, çeviri yaparken İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Atilla Şendil’den yardım aldığını belirtti: “Bir oyuncunun başka bir ülkede tiyatroda oynaması çok zordur. Hele de Uzakdoğuluysanız rol bulmanız imkansıza yakın olur. Benim 2004-2009 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda oynama fırsatım oldu ve orada kazandığım dostluklar sayesinde tiyatrodan uzaklaşmadım. Çeviri yaparken de İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Atilla Şendil çok yardımcı oldu. 2004'te tanıştığımızda kendisinin bana hediye ettiği Ali Püsküllüoğlu'nun Türkçe sözlüğü hâlâ en sık elime aldığım sözlüktür.”

OYUNCULUĞA DA

ÇEVİRİYE DE DEVAM

Ayumi Takano, Japon tiyatro oyunlarını Türkçeye çevirmeye devam edecek: “Tiyatro, sinema veya dizi fark etmez, oyunculuk yapmaya devam edeceğim. Oyun metni çevirmeye de devam edeceğim. Sırada yine çok sevdiğim bir oyun var. Japonya'nın önemli yazarlarından birinin bir oyuncu için yazdığı bir oyun bu. Yazardan izin aldım, ben de bu metni bir Türk oyuncu için çeviriyorum. Umarım güzel olur ve birkaç sene sonra o oyuncuyu sahnede bu oyunu oynarken izlerim.”