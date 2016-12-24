Önce Vatan Gazetesi

1992 yılında İstanbul’a yerleşen Kaya, eğitimini almak üzere Almanya’ya gitti. Stuttgart Müzik Cemiyeti’nde şan solfej dersleri alan Kaya, birçok festival, konser organizasyonunda bulunarak kendini iyice geliştirdi.Türkiye’ye döndükten sonra hem kalan eğitimine devam edip, hem de albüm için kolları sıvadı. 2001’de yayınlanan ‘Bul Beni’ albümüyle çıkış yaparak profesyonel anlamda sesini duyurdu.Kaya, 2003-2004 Kral TV müzik ödüllerinde en iyi çıkış yapan ‘En iyi THM Bayan Sanatçı adayı’ olarak ödüle layık görüldü ve dikkatleri üzerine çekti.5 yıl müzik hayatına ara vermek zorunda kalan Aysun Kaya uzun süren sessizliğini 2010 yılında yaptığı yine sensizim albümüyle bozdu. Sevenlerinin karşısına çıkarak sesini tekrar duyurdu.Güzelliği ve yorumuyla Türk halk müziğinin genç nesil sanatçıları arasında yer almayı başaran Aysun Kaya 2013 Kral TV sponsorluğuyla yapılan magazinci.coüm ödül töreninde yılının en iyi THM Bayan Yorumcusu Ödülü’nü alarak yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.2014 ULAK Uluslararası Avrupa Birliği sanatçı kimliğini de alan Aysun Kaya şimdi yeni 2015 Hoşgeldin Ömrüme maxi single ile dinleyicilerinin karşısında başarılı adımlarına devam ediyor...Öncelikle bütün okurlara merhabalar. Mısır Arap kökenli 1981 aslen Kars Sarıkamış doğumluyum. Çocuk yaştan bu yana kendimi bildim bileli müzikle uğraşıyorum.19 yaşında profesyonel anlamda ilk adımları attım. Tabi bunun daha öncesi de var ilkokul öğretmenlerimin ve annemin teşvikleriyle oldu.Evet, oldu diyebiliriz.Açıkçası düşünmeden, hayal kurmaya bile fırsat bulamadan kendiliğinden oluşan bir şeydiEvet, hep beraber olduk. Ailemin manevi desteği ile bu kadar yol kat ettiğime inanıyorum.Sanatçıların topluma örnek teşkil ettiğini göz önünde bulundurursak halka hitap ettiğimiz için gerek özel yaşamlarımızla gerek sanatımızla hayatlarımıza çok daha dikkat etmek zorunda olduğumuza inanıyorum. Bununda bir görev gibi hissedip yapılması değil tamamen ince düşüncelerle yol alınması gerektiğini düşünüyorum.Ben şarkı yazmanın tamamen ruhla ilgili olduğunu düşünenlerdenim. Ansızın gelen ve sizi kalemle kâğıtla yoldaş eden bir bir ayrıcalık.Çok şey kattı. İnanılmaz bir duygu, tarifi yok. Verdiğiniz emeğin karşılığında onure edilmenin tarifsizliği bence.Sırrı doğru düz yolda ilerlemek ve en önemlisi samimiyet. Verdiğim emeğin karşılığı işte bu güzel ödüller oluyor ve daha iyisini yapabilmek adına hırslanıyorum. Evet, son 1 yılda ayrı kategorilerde 3 ödüle layık görüldüm. Biri Türkiye'den diğer ikisi Kıbrıs'tan. Yakın zamanda olan ödül ise Kıbrıs Türkiye arası sosyal projelere en çok destek veren sanatçı dostluk ödülü oldu.Her albümümün bir hikâyesi olduğu gibi Hoş geldin ömrüme‘nin de bir hikâyesi var. Tabiki sözleri bana, müziği Kenan ilgin’e ait olan bir eser. İlk bunu sevgili Yönetmenim Kenan İlgen’e götürdüğümde tereddütsüz bu eserle çıkış yapılması gerektiği söylemişti çünkü oğluma yazdığım bir eser.Nadir bir iki isim var ama genelde eski sanatkâr ustalarımı dinlerim.Emin olun yine isterdim. Çünkü Müziğe mesleğime aşığım.Çok şey değiştirmek isterdim. Ama bunun mümkün olmadığının da farkındayım.Müzik dışında bir iş hiç düşünmedim açıkçası.Çok zor ama maalesef bir o kadarda kolay. Artık herkes sanatçı aslında sanat bambaşka bir şey lakin fazla kolaylaştırılır ne yazık ki.Evet, var yakın tarihte de vardı ama iptal ettirdim. Ülkemiz de şehitlerimiz varken sahne çalışması yapmak istemedim üzgünüz milletçe.Güzel projeler var. Çalışmalarımız devam ediyor yavaş ama emin ilerlemek için mücadele ediyoruz ekibimle beraber. Hedefim her albümde değerli dinleyicilerime farklılık gösterebilmek ve en iyisini sunmak. Biliyorum ki benden beklentileri fazla.En önemlisine sahip olmak oda birbirimize vereceğimiz sevgiye ihtiyaç duymak ise sahiplendirmez hiç bir şeye kimseyi en çok samimi bir topluma sahip olmak isterdim çünkü.Tek bir şey değil ki edindiğim çok tecrübe var. İnanın anlatmakla bitmez ama en önemli tecrübe aynaya baktığımda büyümüş bir Aysun Kaya gördüğümde oldu.Evet, dediğim gibi yavaş, emin adımlarla hazırlıklarımız devam ediyor. Sürprizlerimiz var hayırlısı diyelim.Beni hiç yalnız bırakmayan hep dualarını hissettiğim dinleyicilerime, Önce Vatan Gazetesi ailesine, bu özel röportaj için Aziz bey size ve bütün okurlara sonsuz teşekkürler, Sevgiler. Hep söylediğim gibi umut ışığınızın hiç bir zaman sönmemesi dileğiyle sizleri seviyorum.