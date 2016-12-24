Türk Halk Müziğinin Vazgeçilmez İnci Sesi
‘Aysun Kaya’
1992 yılında İstanbul’a yerleşen Kaya, eğitimini almak üzere Almanya’ya gitti. Stuttgart Müzik Cemiyeti’nde şan solfej dersleri alan Kaya, birçok festival, konser organizasyonunda bulunarak kendini iyice geliştirdi.
Türkiye’ye döndükten sonra hem kalan eğitimine devam edip, hem de albüm için kolları sıvadı. 2001’de yayınlanan ‘Bul Beni’ albümüyle çıkış yaparak profesyonel anlamda sesini duyurdu.
Kaya, 2003-2004 Kral TV müzik ödüllerinde en iyi çıkış yapan ‘En iyi THM Bayan Sanatçı adayı’ olarak ödüle layık görüldü ve dikkatleri üzerine çekti.
5 yıl müzik hayatına ara vermek zorunda kalan Aysun Kaya uzun süren sessizliğini 2010 yılında yaptığı yine sensizim albümüyle bozdu. Sevenlerinin karşısına çıkarak sesini tekrar duyurdu.
Güzelliği ve yorumuyla Türk halk müziğinin genç nesil sanatçıları arasında yer almayı başaran Aysun Kaya 2013 Kral TV sponsorluğuyla yapılan magazinci.coüm ödül töreninde yılının en iyi THM Bayan Yorumcusu Ödülü’nü alarak yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2014 ULAK Uluslararası Avrupa Birliği sanatçı kimliğini de alan Aysun Kaya şimdi yeni 2015 Hoşgeldin Ömrüme maxi single ile dinleyicilerinin karşısında başarılı adımlarına devam ediyor...
Aziz Karataş- BİZE KENDİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ, AYSUN KAYA KİMDİR?
Öncelikle bütün okurlara merhabalar. Mısır Arap kökenli 1981 aslen Kars Sarıkamış doğumluyum. Çocuk yaştan bu yana kendimi bildim bileli müzikle uğraşıyorum.
Aziz Karataş- MÜZİK YAŞAMINA NASIL BAŞLADINIZ?
19 yaşında profesyonel anlamda ilk adımları attım. Tabi bunun daha öncesi de var ilkokul öğretmenlerimin ve annemin teşvikleriyle oldu.
MÜZİK EĞİTİMİNİZ İÇİN ALMAYA’YA GİTTNİZ ŞUDURTGART MÜZİKİ CEMİYETİN DE ŞAN SOLFEJ DERSLERİ ALDINIZ, BU HAYATINIZIN DÖNÜM NOKTASI OLDU DİYEBİLİR MİYİZ?
Evet, oldu diyebiliriz.
İLK ALBÜMÜNÜZÜ ÇIKARTMAYI NE ZAMAN VE NASIL DÜŞÜNDÜNÜZ? BUNU GERÇEKLEŞTİRMEK SİZİN HAYALİNİZ MİYDİ?
Açıkçası düşünmeden, hayal kurmaya bile fırsat bulamadan kendiliğinden oluşan bir şeydi
AİLENİZ, SİZİN MÜZİK YOLCULUĞUNUZDA YER ALDI MI? ONLARIN BU KONUDA SİZE YANSIYAN FİKİRLERENİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?
Evet, hep beraber olduk. Ailemin manevi desteği ile bu kadar yol kat ettiğime inanıyorum.
SANATÇILARIN TOPLUMDA Kİ GÖREVLERİ NELERDİR?
Sanatçıların topluma örnek teşkil ettiğini göz önünde bulundurursak halka hitap ettiğimiz için gerek özel yaşamlarımızla gerek sanatımızla hayatlarımıza çok daha dikkat etmek zorunda olduğumuza inanıyorum. Bununda bir görev gibi hissedip yapılması değil tamamen ince düşüncelerle yol alınması gerektiğini düşünüyorum.
ŞARKI YAZMA RİTÜELİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ? ÖRNEĞİN HANGİ ORTAMDA, HANGİ MATERYALLERLE, NASIL BİR COĞRAFYADA YAZMAYI TERCİH EDİYORSUNUZ?
Ben şarkı yazmanın tamamen ruhla ilgili olduğunu düşünenlerdenim. Ansızın gelen ve sizi kalemle kâğıtla yoldaş eden bir bir ayrıcalık.
AYSUN KAYA 2003 2004 KRAL TV MÜZİK ÖDÜLLERİNDE EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN EN İYİ THM BAYAN SANATÇI ADAYI OLARAK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ, BU NASIL BİR DUYGUYDU, SİZE NELER KATTI?
Çok şey kattı. İnanılmaz bir duygu, tarifi yok. Verdiğiniz emeğin karşılığında onure edilmenin tarifsizliği bence.
AYSUN KAYA ÖDÜLLERE DOYMUYOR İNANILMAZ BİR BAŞARI SIRRI NEDİR? SON YILLARDA VE YENİ ALDIĞINIZ ÖDÜLLE İLGİLİ SÖYLEMEK İSTEDİĞİNİZ BİRSEY VARMI?
Sırrı doğru düz yolda ilerlemek ve en önemlisi samimiyet. Verdiğim emeğin karşılığı işte bu güzel ödüller oluyor ve daha iyisini yapabilmek adına hırslanıyorum. Evet, son 1 yılda ayrı kategorilerde 3 ödüle layık görüldüm. Biri Türkiye'den diğer ikisi Kıbrıs'tan. Yakın zamanda olan ödül ise Kıbrıs Türkiye arası sosyal projelere en çok destek veren sanatçı dostluk ödülü oldu.
HOŞGELDİN ÖMRÜME MAXİ SİNGLE ÇALIŞMANIZIN BİR HİKÂYESİ VAR MI?
Her albümümün bir hikâyesi olduğu gibi Hoş geldin ömrüme‘nin de bir hikâyesi var. Tabiki sözleri bana, müziği Kenan ilgin’e ait olan bir eser. İlk bunu sevgili Yönetmenim Kenan İlgen’e götürdüğümde tereddütsüz bu eserle çıkış yapılması gerektiği söylemişti çünkü oğluma yazdığım bir eser.
BİR SANATÇI OLARAK DİNLEDİĞİNİZ VE BEĞENDİĞİNİZ SANATÇILAR KİMLERDİR?
Nadir bir iki isim var ama genelde eski sanatkâr ustalarımı dinlerim.
ZAMANI GEÇMİŞE ALMA İMKÂNINIZ OLSA TEKRARDAN SANATÇI OLMAK İSTER MİYDİNİZ? NEDEN?
Emin olun yine isterdim. Çünkü Müziğe mesleğime aşığım.
SANAT DÜNYASINDA BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRME ŞANSINIZ OLSA NELERİ DEĞİŞTİRİRDİNİZ?
Çok şey değiştirmek isterdim. Ama bunun mümkün olmadığının da farkındayım.
EĞER SANATÇI OLMASAYDINIZ HANGİ İŞLE MEŞKUL OLMAK İSTERDİNİZ?
Müzik dışında bir iş hiç düşünmedim açıkçası.
TÜRKİYE DE SANATÇI OLMAK ZOR MUDUR?
Çok zor ama maalesef bir o kadarda kolay. Artık herkes sanatçı aslında sanat bambaşka bir şey lakin fazla kolaylaştırılır ne yazık ki.
SAHNE VE KONSER ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?
Evet, var yakın tarihte de vardı ama iptal ettirdim. Ülkemiz de şehitlerimiz varken sahne çalışması yapmak istemedim üzgünüz milletçe.
GELECEK İLE İLGİLİ PROJELERİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ? BUNDAN SONRA Kİ HEDEFLERİNİZ NELER?
Güzel projeler var. Çalışmalarımız devam ediyor yavaş ama emin ilerlemek için mücadele ediyoruz ekibimle beraber. Hedefim her albümde değerli dinleyicilerime farklılık gösterebilmek ve en iyisini sunmak. Biliyorum ki benden beklentileri fazla.
SİZCE ÖNEMLİ OLAN ÇOK ŞEYE SAHİP OLMAK MI, AZ ŞEYE İHTİYAÇ DUYMAK MI? EN FAZLA NELERE SAHİP OLMAK İSTERSİNİZ?
En önemlisine sahip olmak oda birbirimize vereceğimiz sevgiye ihtiyaç duymak ise sahiplendirmez hiç bir şeye kimseyi en çok samimi bir topluma sahip olmak isterdim çünkü.
BU SEKTÖRDE KADIN MÜZİSYEN OLARAK EDİNDİĞİNİZ EN BÜYÜK TECRUBE NEDİR?
Tek bir şey değil ki edindiğim çok tecrübe var. İnanın anlatmakla bitmez ama en önemli tecrübe aynaya baktığımda büyümüş bir Aysun Kaya gördüğümde oldu.
YENİ ALBÜM ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?
Evet, dediğim gibi yavaş, emin adımlarla hazırlıklarımız devam ediyor. Sürprizlerimiz var hayırlısı diyelim.
SON OLARAK, DİNLEYİCİLERİNİZE, SEVENLERİNİZE NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?
Beni hiç yalnız bırakmayan hep dualarını hissettiğim dinleyicilerime, Önce Vatan Gazetesi ailesine, bu özel röportaj için Aziz bey size ve bütün okurlara sonsuz teşekkürler, Sevgiler. Hep söylediğim gibi umut ışığınızın hiç bir zaman sönmemesi dileğiyle sizleri seviyorum.
Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…
Önce Vatan Gazetesi
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