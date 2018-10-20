Ayşe Erbulak’ın yeni öğretim yılı heyecanı

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Usta tiyatrocu ve yazar Ayşe Erbulak, sektöre vefa borcu olarak nitelendirdiği, 'Erbulak Oyunculuk ve Yazar Evi'nin yeni sezon eğitimlerine başladı.

5.Sezonuyla yeni öğrencileri ile buluşan Erbulak, okulunun bahçesinde görkemli bir açılış töreni düzenledi. Geçtiğimiz sezon Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon gibi birçok ünlü ismin de dahil olduğu eğitimlerde düzenlenen törenler, büyük ses getirmişti.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde yeni öğrencileri ve velileleri ile görkemli bir açılış töreni düzenleyen Ayşe Erbulak; 'Hepimizin için hayırlı, bilgi dolu ve güzel bir yıl olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Usta tiyatrocu ve yazar; birçok sürpriz ismin konuk olacağı eğitimler için sınırlı sayıda kontenjan kaldığını ifade etti.