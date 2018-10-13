Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96657
ALTIN
230.218
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7403
EURO
6.8595
Hindistan'da domuz gribi 56 can aldı
Hindistan'da domuz gribi 56 can...
Kütahya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü
Kütahya'da yolcu otobüsü ile kamyonet...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Van'da uyuşturucu operasyonu 
Van'da uyuşturucu operasyonu 
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

"AYŞE ERBULAK, DÜNYACA ÜNLÜ YAZARI MİSAFİR ETTİ!"

Yapı Kredi Yayınları’nın büyük ilgi gören ve ‘Dilek Başak’ tarafından Türkçeye çevrilen kitapları “Doppler” ve “Bildiğimiz Dünyanın Sonu”nun yazarı Erlend Loe, imza ve söyleşi etkinliği için geçtiğimiz gün İstanbul’a geldi. Usta tiyatrocu ve yazar Ayşe Erbulak, moderatörlüğünü yaptığı söyleşide dünyaca ünlü yazarı misafir etti.

"AYŞE ERBULAK, DÜNYACA ÜNLÜ YAZARI MİSAFİR ETTİ!"

Yapı Kredi Yayınları’nın büyük ilgi gören ve ‘Dilek Başak’ tarafından Türkçeye çevrilen kitapları “Doppler” ve “Bildiğimiz Dünyanın Sonu”nun yazarı Erlend Loe, imza ve söyleşi etkinliği için geçtiğimiz gün İstanbul’a geldi. Usta tiyatrocu ve yazar Ayşe Erbulak, moderatörlüğünü yaptığı söyleşide dünyaca ünlü yazarı misafir etti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:15
0 Okunma
"AYŞE ERBULAK, DÜNYACA ÜNLÜ YAZARI MİSAFİR ETTİ!"

YKY Beyoğlu Kitabevi’nde gerçekleşen söyleşide okurları ile buluşan Loe, sevenlerinin sorularını cevaplayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Norveç’te uzun yıllar yaşamış ve Loe’nun romanlarını çok iyi bilen yazar, oyuncu ve gazeteci Ayşe Erbulak’ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşi de kahkahalar eksik olmadı.

Yüzlerce okurun akın ettiği söyleşi, Loe’nin sevenleri için kitaplarını imzalamasının ardından son buldu.

Erlend Loe” kimdir?

Erlend Loe, 1969 yılında Norveç’in kuzeyinde yer alan Trondheim şehrinde doğdu. Öğrenci değişim programıyla Fransa’da bulundu. Üniversitede sinema (Danimarka Film Okulu) ve edebiyat eğitimi aldı. İlk romanı “Tatt av kvinnen” (“Kadının Fendi”) 1993’te yayımlandı. “Naiv.super” (naif.süper, 2003; Tavanarası Yayıncılık, 2018; Siren Yayıncılık) 1996’da yayımlandı ve büyük bir uluslararası başarı kazandı. 1999’da belgesel kitabı “L” yayımlandı. Modern seyyah kültürünü alaya alan bu kitap, 2006’da “Prix Europée des Jeunes Lecteurs” ödülüne (Avrupalı Genç Okurlar Ödülü) layık görüldü. Loe, 2013 yılında Norveç’in en önemli edebiyat ödüllerinden Aschehoug Edebiyat Ödülü’nü kazandı. Loe, “Doppler” (YKY, 2016), “Volvo Lastvagnar” (2005) ve “Bildiğimiz Dünyanın Sonu” (YKY, 2018) adlı kült romanlarında yer alan kahramanı Doppler’le modern insanın betimlemesini yapar. “Muleum” (2007) kitabının kahramanı ise ölümden çok yaşamdan korkan yalnız Julie’dır. 2009’da “Stille dager i Mixing Part” ve 2013’te “Vareopptelling” yayımlanır. “Vareopptelling”, başarısız bir şair olan Nina Faber’in “Bosporos” adlı şiir kitabının hunharca eleştirilmesine isyanını konu alır. Çok sayıda senaryosu da bulunan, aynı zamanda çocuk kitapları yazan Loe’nun “Tatt av kvinnen” (Kadının Fendi) adlı romanı 2007 yılında, “Kurt blir grusom” (Kurt Kudurdu) adlı çocuk kitabı 2001 yılında beyazperdeye aktarıldı. Eserleri yirmiden fazla dile çevrilen, Loe, Oslo’da ailesiyle birlikte yaşıyor. Romanlar, çocuk kitapları ve senaryolar yazıyor; Norveç’in “Aftenposten” gazetesi için film eleştirileri kaleme alıyor.

Eserleri:  Bildiğimiz Dünyanın Sonu, Doppler

Haber : Aziz Karataş

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Erlend LoeYapı Kredi YayınlarıDilek BaşakDopplerBildiğimiz Dünyanın SonuAyşe Erbulak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Uluslararası Film Festivali 30'uncu yılına hazırlanıyor
Ankara Uluslararası Film Festivali 30'uncu yılına hazırlanıyor
Cihangir Camisi yeniden ibadete açıldı
Cihangir Camisi yeniden ibadete açıldı
Çağan Irmak'tan Yeni Film
Çağan Irmak'tan Yeni Film
NECMİ YAPICI BENİMLE DELİRİR MİSİN DİYECEK 
NECMİ YAPICI BENİMLE DELİRİR MİSİN DİYECEK 
Baraj suları çekilince kaya resimleri ortaya çıktı
Baraj suları çekilince kaya resimleri ortaya çıktı
"Hayatım Eğitim" ile kız çocuklarına destek olacak
"Hayatım Eğitim" ile kız çocuklarına destek olacak
Yerli ve yabancı kuklacılar başkentte buluşuyor
Yerli ve yabancı kuklacılar başkentte buluşuyor
"22. İstanbul Tiyatro Festivali", 17 Kasım'da başlayacak
"22. İstanbul Tiyatro Festivali", 17 Kasım'da başlayacak
Edirne'de 1500 yıllık Bizans kilisesi bulundu
Edirne'de 1500 yıllık Bizans kilisesi bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ