"AYŞE ERBULAK, DÜNYACA ÜNLÜ YAZARI MİSAFİR ETTİ!"

YKY Beyoğlu Kitabevi’nde gerçekleşen söyleşide okurları ile buluşan Loe, sevenlerinin sorularını cevaplayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Norveç’te uzun yıllar yaşamış ve Loe’nun romanlarını çok iyi bilen yazar, oyuncu ve gazeteci Ayşe Erbulak’ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşi de kahkahalar eksik olmadı.

Yüzlerce okurun akın ettiği söyleşi, Loe’nin sevenleri için kitaplarını imzalamasının ardından son buldu.

“Erlend Loe” kimdir?

Erlend Loe, 1969 yılında Norveç’in kuzeyinde yer alan Trondheim şehrinde doğdu. Öğrenci değişim programıyla Fransa’da bulundu. Üniversitede sinema (Danimarka Film Okulu) ve edebiyat eğitimi aldı. İlk romanı “Tatt av kvinnen” (“Kadının Fendi”) 1993’te yayımlandı. “Naiv.super” (naif.süper, 2003; Tavanarası Yayıncılık, 2018; Siren Yayıncılık) 1996’da yayımlandı ve büyük bir uluslararası başarı kazandı. 1999’da belgesel kitabı “L” yayımlandı. Modern seyyah kültürünü alaya alan bu kitap, 2006’da “Prix Europée des Jeunes Lecteurs” ödülüne (Avrupalı Genç Okurlar Ödülü) layık görüldü. Loe, 2013 yılında Norveç’in en önemli edebiyat ödüllerinden Aschehoug Edebiyat Ödülü’nü kazandı. Loe, “Doppler” (YKY, 2016), “Volvo Lastvagnar” (2005) ve “Bildiğimiz Dünyanın Sonu” (YKY, 2018) adlı kült romanlarında yer alan kahramanı Doppler’le modern insanın betimlemesini yapar. “Muleum” (2007) kitabının kahramanı ise ölümden çok yaşamdan korkan yalnız Julie’dır. 2009’da “Stille dager i Mixing Part” ve 2013’te “Vareopptelling” yayımlanır. “Vareopptelling”, başarısız bir şair olan Nina Faber’in “Bosporos” adlı şiir kitabının hunharca eleştirilmesine isyanını konu alır. Çok sayıda senaryosu da bulunan, aynı zamanda çocuk kitapları yazan Loe’nun “Tatt av kvinnen” (Kadının Fendi) adlı romanı 2007 yılında, “Kurt blir grusom” (Kurt Kudurdu) adlı çocuk kitabı 2001 yılında beyazperdeye aktarıldı. Eserleri yirmiden fazla dile çevrilen, Loe, Oslo’da ailesiyle birlikte yaşıyor. Romanlar, çocuk kitapları ve senaryolar yazıyor; Norveç’in “Aftenposten” gazetesi için film eleştirileri kaleme alıyor.

Eserleri: Bildiğimiz Dünyanın Sonu, Doppler