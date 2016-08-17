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'Aynı Bahçede' dünya prömiyerini Saraybosna'da yaptı

Türk Ermeni ilişkilerine 9 yönetmenin gözünden bakan "Aynı Bahçede" filmi, 22. Saraybosna Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu.

'Aynı Bahçede' dünya prömiyerini Saraybosna'da yaptı

Türk Ermeni ilişkilerine 9 yönetmenin gözünden bakan "Aynı Bahçede" filmi, 22. Saraybosna Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 14:26
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'Aynı Bahçede' dünya prömiyerini Saraybosna'da yaptı

 Türk Ermeni ilişkilerine 9 yönetmenin gözünden bakan "Aynı Bahçede" (In the Same Garden) filmi, 22. Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Filmin yapımcılarından biri olan Enes Erbay, yaptığı açıklamada, dokuz kısa filmden oluşan uzun metrajlı bir film yaptıklarını söyledi.

Erbay, Türk Ermeni ilişkileri üzerine, dünyanın çeşitli ülkelerinden dokuz yönetmenin proje kapsamında film çektiğini belirterek, "Bu yönetmenler arasında Türk ya da Ermeni yönetmen yok. Bu bizim meselemiz ama dışarıdaki insanlar bunu nasıl görüyorlar ve bu meseleye ait olan evrensel değerlere nasıl bakıyorlar? Çünkü aslında birçok şey evrensel. Dünyanın birçok yerinde, farklı sınırlarda benzer şeyler yaşanıyor. Örneğin bu dokuz filmden biri olan, Hintli yönetmenin çektiği film, Hindistan-Pakistan sınırında geçen bir hikayeyi anlatıyor. Bir diğeri ise boşanmış Ermeni ve Türk çiftin yeniden bir araya gelmesini anlatıyor." dedi.

Enes Erbay, festivalde dünya prömiyerini yaptıklarını vurgulayarak, diğer festivallere de bu filmle katılacaklarını belirtti.

Landin: "Film öncesi Türk Ermeni ilişkileriyle ilgili bilgim yoktu"

Projedeki kısa filmlerden birinin sahibi olan 28 yaşındaki İsveçli yönetmen Andrej Landin, bunun dördüncü kısa filmi olduğunu dile getirdi.

Landin, Türk Ermeni ilişkilerine ilişkin film öncesi pek bilgisi olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Ben İsveçliyim ve orada büyüdüm. Hiçbir zaman Türk-Ermeni ilişkileriyle ilgili bilgim olmadı. Ben sadece okulda verilen eğitimi aldım. Yüzyıl önce olmuş olaylarla ilgili de okulda verilen bilgilere sahiptim. Çok fazla araştırma yapmam ve okumam gerekti bu film için. Yüzyıl önce yaşanmış olduğu için çok sayıda makale yazılmış ve birçok gazete bu konuyu işlemiş. Çok araştırma yaptım olayı kavrayabilmek için. Çok karmaşık bir anlaşmazlık ve olan şey çok korkunç. Bunu bildikten sonra, bu filmin diyalog oluşturması için çok küçük de olsa bir adım olmasını umdum."

"Bir film yaptığınızda, durumun daha iyiye gitmesini umuyorsunuz"

Genç yönetmen Ali Asgari ise projenin, her yönetmenin Türk Ermeni ilişkilerinde, iyi ilişkilere ve barışa dair kendi fikrini yansıttığı filmlerinden oluştuğunu belirterek, "Herkesin bu konuda kendi düşünceleri var. Ben Ermeni bir kadının, çocuk bakıcılığı için iş görüşmesine gittiği evdeki kadının Türk olduğunu fark etmesini ve işe alınmak için Ermeni kimliğini saklamasını işledim filmimde." dedi.

Ali Asgari, İran ve Türkiye'nin çok yakın olduğuna dikkati çekerek, "Ben İranlıyım ve her İranlının ailesinden en az bir kişi Türkiye'dedir. Çocukluğumdan itibaren hep Türkiye'yle ilgili konuşmalar olurdu ve bunları duyardık. Türk kanalları izlerdik. Türkiye ile kültürel olarak, çok yakınız. Türkiye'nin bir kısmı Avrupa'da olsa da biz kendimizi Türkiye ile çok yakın hissediyoruz." açıklamasında bulundu.

Aynı Bahçede filmi, Hindistan, ABD, Rusya, Avustralya, İsveç, Macaristan, Romanya, İran ve İspanya'dan 9 yönetmen tarafından çekilen kısa filmlerden oluşuyor.

Filmin çekimleri, Türkiye, ABD, Romanya, Avustralya, Hindistan, İspanya, İtalya, Macaristan ve İsveç'te gerçekleştirildi.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 14:28
Anahtar Kelimeler:
Aynı Bahçede22. Saraybosna Film FestivaliFilm
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