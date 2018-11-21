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Ayla Akyol’dan Sezonun İlk Sergisi

Akyol Art Center’da açılan “Ustalar ve Ben” isimli resim sergisi 15 Kasım 2018 Perşembe günü çok sayıda davetli sanatçı ve sanatseverin katıldığı kokteylle izlenime açıldı…

Ayla Akyol’dan Sezonun İlk Sergisi

Akyol Art Center’da açılan “Ustalar ve Ben” isimli resim sergisi 15 Kasım 2018 Perşembe günü çok sayıda davetli sanatçı ve sanatseverin katıldığı kokteylle izlenime açıldı…

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:37
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Ayla Akyol’dan Sezonun İlk Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL- İstanbul Teşvikiye’de faaliyet gösteren Akyol Art Center’da düzenlenenUstalar ve Ben isimli resim sergisi sanatçıları bir araya topladı. Küratörlüğünü galerinin sahibi resim sanatçısı Ayla Akyolun üstlendiği serginin açılış kokteyline çok sayıda davetli ve sanatsever izledi.

Türk Sanat Dünyasının önde gelen isimlerinden olan Ressam Ayla Akyol yıllar içinde yapmış olduğu tablolarını, gelecek günlerde sanat eserlerinin sergilendiği müze’de sanatseverlerin izlenimine sunacak.

Usta sanatçıların birbirinden renkli tablolarının izleyenleri hayran bıraktığı etkinlikte konuşan Ayla Akyol, sergiye katılanlara teşekkür etti. Akyol, sezon içinde yeni sergilerle sanatseverlerin karşısına çıkacaklarını sözlerine ekledi…

Ümmet Karaca, İldar Ahmet Veli, Hasan Taşdemir ve Ayla Akyol gibi sanatçıların da aralarında bulunduğu ustaların tabloları 30 Kasım 2018 tarihine kadar izlenime açık tutulacak.

   

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Anahtar Kelimeler:
Ayla AkyolAkyol Art CenterUstalar Ve BenZambak Karabay
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