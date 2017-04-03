Aydın Gün, Antalya'da anılacak

Türkiye'de operanın kurucusu olarak kabul edilen tenor ve rejisör Aydın Gün, 100. doğum yılında Antalya Devlet Opera ve Balesince (ANTDOB) düzenlenecek "Aydın Gün Anısına Türk Bestecilerden Seçmeler" konseriyle anılacak.

ANTDOB'dan yapılan açıklamada, Gün'ün 100. doğum yılı anısına 10 Nisan Pazartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserde İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları da sahne alacak.

Türk bestecilerin eserlerinin seslendirileceği ve Cemile Cabbar'ın piyanosuyla eşlik edeceği konserin solistleri ise soprano Nazlı Alptekin, Aytül Büyüksaraç, Beril Yürekli El ve Çiğdem Tezişçi Tenor Oğuz Çimen ve Barış Yanç ile bariton Hüseyin Çanlıoğlu ve Doğukan Özkan olacak.

1917'de doğan Aydın Gün, Ankara Operası ve İstanbul Şehir Operasını kurması, 1309 sayılı kanunu yazarak Opera Bale Genel Müdürlüğüne katkısı, 1973'te İstanbul Uluslararası Müzik Festivali'ni başlatması ve yıllarca uluslararası boyutta yönetmesi, yurt dışında ünlü operaların rejisörlüğünü yapması ve Türkiye'nin tüm operacı ve balecilerinin meslek sahibi olmasını sağlaması ile biliniyor.