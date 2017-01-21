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Ayberk Atilla hayatını kaybetti

Oyuncu Ayberk Atilla, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Ayberk Atilla hayatını kaybetti

Oyuncu Ayberk Atilla, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

21 Ocak 2017 Cumartesi 13:58
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Ayberk Atilla hayatını kaybetti

İSTANBUL

Oyuncu Ayberk Atilla yaşamını yitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada, Atilla'nın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Değerli sanatçılarımızdan Ayberk Atilla ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ayberk Atilla

Ayberk Atilla 18 Eylül 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967'de Lale Oraloğlu Tiyatrosunda başladı.

Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalışan, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre ara verdikten sonra yeniden tiyatroya dönerek, BKM kadrosuna katıldı.

Sanatçı, "Gurney", "Cahide", "Fehim Paşa Konağı", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Yalandan Kim Ölmüş" ve "Koca Sinan" oyunları ile "Zeki Metince", "Bir Demet Tiyatro", "Organize İşler", "Neşeli Hayat", "Leyla ile Mecnun" ve "Hükümet Kadın" filmlerinde rol aldı.

Atilla, son olarak "Kiralık Aşk" ile "Seksenler" dizilerinde oynamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ayberk AtillaOyuncuTiyatro
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