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Avrupa'dan gelen öğrenciler Selimiye'ye hayran kaldı

'Değerler Eğitimi Programı' kapsamında Avrupa'dan gelen öğrenciler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi'ni gezdi.

Avrupa'dan gelen öğrenciler Selimiye'ye hayran kaldı

'Değerler Eğitimi Programı' kapsamında Avrupa'dan gelen öğrenciler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi'ni gezdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:44
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Avrupa'dan gelen öğrenciler Selimiye'ye hayran kaldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Değerler Eğitimi Programı" kapsamında Avrupa'dan gelen öğrenciler, Selimiye Camisi'ne hayran kaldı.

Eğitimler çerçevesinde gençler, Türk kültürü ve dini bilgiler eğitimi alırken, aynı zamanda Türkiye'nin önemli şehirlerini geziyor.

Program kapsamında, Almanya, Fransa ve Belçika'dan Türkiye'ye gelen 60 genç İstanbul, Ankara ve Çanakkale gibi şehirleri gezdikten sonra Edirne'ye geldi. Edirne'nin tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret eden gençler Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'ni ilgiyle gezdi.

Selimiye Camisi'nde Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'le bir araya gelen öğrenciler, cami hakkında bilgi aldı.

Müftü Üzüm, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'dan gelen öğrencilere,Türk-İslam kültürünün ayrıntılı şekilde anlatıldığını söyledi.

Eğitimlerin gençlerin hayatlarına katkılar sunduğunu belirten Üzüm, şöyle devam etti:

"Avrupa'dan gelen 60 öğrencimiz Selimiye başta olmak üzere Edirne'yi gezdi. Eğitim programı kapsamında gençlerimiz hem camilerimizi geziyor hem de dini olarak hassasiyetlerini yeniliyorlar. Milli kimliğin oluşmasında dinimizin, kültürümüzün ve camilerimizin çok önemli yeri var. Bu eğitim programlarını ve gezilerini önemsiyor ve destekliyoruz. Çok şükür son yıllarda Edirne'de binlerce öğrencimizi ağırladık. Selimiye Camisi işin tam merkezi. Barındırdığı mimari, estetik, manevi ve insani değerlerle buluşmanın merkezi bir yer. Burası bir medeniyet merkezi."

Öğrencilerin Selimiye'yi görünce şaşkınlıklarını gizleyemediğini de dile getiren Üzüm, "Selimiye'ye gelip de etkilenmemek mümkün değil. Selimiye'ye gelince insan, sahip olduğu değerlerin ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu hissediyor. O bakımdan Selimiye, ulaşılamaz bir değer ve bizim değerimiz. Bizi ve bizim dünyaya bakışımızı yansıtıyor. Selimiye'yi görmek ve yaşamak lazım." şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye geldiğimiz zaman içimiz titriyor"

Almanya'dan gelen 16 yaşındaki Feyzullah Ateş ise Selimiye'nin diğer camilerden farklı olduğunu belirtti.

Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Ateş, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen programdan çok memnun kaldım. Allah onlardan razı olsun. Birçok şehri gezdik. Bugün Edirne'deyiz ve Selimiye'yi çok beğendim. Hayran kaldım. Daha önce Edirne'den geçtiğim halde hiç uğramamıştım. Bu programda nasip oldu ve çok etkilendim. Selimiye'nin çok ayrı bir havası var. Burada olmak çok duygusal. Avrupa'da 5 vakit ezanı duyamıyoruz. Türkiye'ye geldiğimiz zaman içimiz titriyor." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SelimiyeDeğerler Eğitimi ProgramıUNESCOUNESCO Dünya Mirası Listesi
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