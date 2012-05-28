Atlı jandarmalar turizme hizmet verecek

ANTALYA - Jandarma At, Köpek, Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'na bağlı 4 atlı jandarma, özel eğitimli atlarıyla Manavgat'ın Side beldesi, Sorgun Mahallesi ve Titreyengöl bölgesindeki turistik ve ormanlık bölgelerde görev yapıyor.

Side Jandarma Takım Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezine getirilen özel eğitimli Avrupa cinsli dört at, sezon sonuna kadar hizmet verecek. Atlı jandarma timi, araçlı jandarma ekiplerinin giremediği bölgelerde görev yapacak.