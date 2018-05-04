ATIKLARIN SANATÇISI ŞİNASİ YELKENCİ

Yelkenci’nin çöpten sanat eserlerine dönüşen çalışmalarını, kendi adını taşıyan hesabın yanı sıra Sailor Coast Design adlı sosyal medya hesabında da görmek mümkün. Serginin yetkili ve ilgililer başta olmak üzere asıl hedef kitlesi çocuklar.

Kendini “Deniz Çöpçüsü” diye adlandıran Şinasi Yelkenci’nin hiç bir sanat eğitimi yok. Yirmi yıl önce denizlerden çöp toplayarak başladığı “temiz deniz” idealini yakalayabilmek için durmaksızın çalışıyor. Yirmi yılın sonunda denizler karınca kararınca arınırken, o çöpleri birer sanat eserine çeviriyor.

Yelkenci’nin öncelikle amacı giderek telafisi imkansız hale gelen çevre kirliliği ve doğa katliamına dikkat çekmek. Yıllarca denize aşık, çevreye duyarlı gönüllülerle birlikte farklı sahillerde denizlerin çöplerini topluyor.

Önceleri deniz kenarından kumsalda çeşitli motifler yapmaya başlamış. Anlık bu çalışmalar, ancak fotoğraf karelerinde kalıcı olabilmiş. Hafta sonları dört yıldır gittiği Burgazada’da yaptığı çalışmalar ada halkının dikkatini çekmiş. Yelkenci’ye adalı dostları “Bu çalışmaları kalıcı hale getirmelisin” diye baskı yapmaya başlamışlar. “Burgazada’da yaptığı çalışmalar, dostlarının teşvikiyle boyut değiştirmiş ve artık çöpler sanat eserleri hale dönüşmüş.

Deniz çöpçüsü Şinasi Yelkenci üç tarafı denizlerle çevrili ülkesinde duyarlılık yaratmaya devam edeceğini bildiriyor. ABD’de San Diego’da düzenlenen 6. Uluslar Arası Deniz Enkaz Konferansı’nda yabancı bir gönüllünün girişimi ile çalışmalarının videosu Splash Trash Art Expo’nun bir parçası olarak sunumda yer alarak izleniyor.

Çevreye adanmış hayatına duyarlı eserleri ile devam edeceği beyanını veriyor.