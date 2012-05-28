BURSA - Bursa'nın 600 yıllık çarşısı Kayhan'daki son demir ustaları, ikinci el ve spot ev eşyalarının satıldığı dükkanlar arasında son demlerini yaşıyor.



Altaylar'dan başlamak üzere Türkleri, harp silahları üretiminde üstlendiği rol nedeniyle yüzyıllar boyunca savaş meydanlarında üstün kılan demircilik, özellikle Osmanlı döneminde çok önemli yer tutuyor.

''Demirciliğin piri'' olan Hazreti Davud'dan günümüze, tarihte her zaman önemli yer tutan bu mesleğin ''ateşten gül alan adamlar'' olarak nitelendirilen temsilcileri, Osmanlı ordusuna kılıç üreterek, harp meydanlarında elde edilen başarıların görünmez kahramanları olarak biliniyor.

Osmanlı döneminde orduya kılıç üreten merkezlerden ve mesleğin Anadolu'daki en önemli duraklarından olan Kayhan Çarşısı'nda bulunan demirciliğin son temsilcileri, zamana, gelişen teknolojiye direniyor.

Çarşının Demirciler Sokağı'nda yer alan az sayıdaki demirciler, ilerleyen yaşlarına rağmen sabahın erken saatlerinde ocağı yakıyor, sıcağın karşısında çekiç sallamaya, bu önemli mesleği yaşatmaya çalışıyor.