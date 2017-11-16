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'Ateş Gölü'

Dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Kaye, çektiği filmler arasında "Ateş Gölü"nün (Lake of Fire) kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

'Ateş Gölü'

Dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Kaye, çektiği filmler arasında "Ateş Gölü"nün (Lake of Fire) kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

16 Kasım 2017 Perşembe 12:22
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'Ateş Gölü'

7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında "Masterclass" etkinliğine katılmak üzere kente gelen "American History X, Kopma ve Ateş Gölü" gibi filmlerin dünyaca ünlü İngiliz yönetmeni Tony Kaye, yaptığı açıklamada, festivallerin yapımcılar, oyuncular ve seyirciler açısından mükemmel bir deneyim ve fırsat olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ifade etti.

Malatya Uluslararası Film Festivali'ne ilk defa katıldığını ve çok beğendiğini anlatan Kaye, "Kesinlikle çok sevdim. Festivalin daha çok büyüyeceğini, gelişeceğini düşünüyorum. İnsanların festivale olan ilgisi ve açlığını görüyorum. Festival Malatyalılar için, buradaki insanlar için harika bir şey." diye konuştu.

"İnsanın özü çok fazla değişmedi"

Irkçılık karşıtı "American History X" filminin de yönetmenliğini yaptığını dile getiren Kaye, tüm dünyada aslında ırkçılığın görüldüğünü aktardı.

Kaye, şöyle devam etti:

"Bir taraf diğer tarafı sevmiyor, beğenmiyor. Dolayısıyla ırkçılık her zaman her yerde var ola gelmiş bir şey. Son yıllarda teknolojide ve insanlık tarihinde birtakım değişiklikler olmasına rağmen insanın özü çok fazla değişmedi. Bin yıl önce de insanlar aynıydı, şimdi de aynı. İnsanlar bir araya gelemiyor, tek toplum olamıyor. Sonuçta ben bir film yönetmeniyim, politikacı değilim. Dolayısıyla ırkçılık konusunda fazla bilgi sahibi değilim. İnsanların bir araya gelerek tek toplum olmasını destekliyorum."

"En iyisi 'Ateş Gölü'ydü"

Kaye, eğlence sektörünün sosyal konulara da değinmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çalışılması zor bir insan olduğum için sosyal içerikli filmler yapma talebiyle bana çok fazla gelmiyorlar. Çok farklı işlerde çalıştım, filmler yaptım, en iyisi 'Ateş Gölü'ydü. Filmi yaparken çok zevk aldım. Kendim finanse ettim, dolayısıyla kimse bana karışıp ne yapmam gerektiğini söylemedi. Bununla beraber 'Kopuş' ve 'American History X filmlerini ben finanse etmediğim için çok müdahale ettiler ve ne yapmam gerektiğini söylediler. Bunu da çok tercih etmiyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
7. Malatya Uluslararası Film FestivaliAmerican History XAteş Gölü
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