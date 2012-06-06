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Atatürk Evi'nde restorasyon

Atatürk'ün doğduğu ve halen müze olan Selanik'teki Atatürk Evi'nde restorasyon çalışmaları başlıyor

Atatürk Evi'nde restorasyon

Atatürk'ün doğduğu ve halen müze olan Selanik'teki Atatürk Evi'nde restorasyon çalışmaları başlıyor

06 Haziran 2012 Çarşamba 14:00
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Atatürk Evi'nde restorasyon
ATİNA - Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun verdiği bilgiye göre, projenin yaklaşık beş ay içinde sonuçlandırılması öngörülürken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyette bulunan Atatürk Evi'ne, restorasyon çalışmaları nedeniyle 18 Haziran 2012'den itibaren geçici süreyle ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Restorasyon projesi çerçevesinde, Türk halkı için manevi önem taşıyan tarihi binanın aslına uygun şekilde korunması ve Atatürk'ün hatırasına yakışacak çağdaş müzecilik anlayışıyla yenilenmesi için özenli bir çalışma gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Kerim Uras elanik Rotonda meydanından Atatürk evine özel bir yürüyüş yolu yapılacağını bildirdi.
Atatürk Evinin bulunduğu semtin iyileştirilmesi, otoparkının güzelleştirilmesi ve dinlenme alanlarının yapılmasının proje dahilinde olduğunu dile getiren Uras, projeye Boutaris'in destek verdiğini ve şehre Türk vatandaşlarının ziyaretini beklediğini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 06:01
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Evi
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