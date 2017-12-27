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'Atatürk Evi' açılıyor
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'Atatürk Evi' açılıyor

Çanakkale Kara Savaşları sırasında 'Yarbay' rütbesiyle Anafartalar Grup Komutanlığı yapan Ulu Önder Atatürk'ün 19. Tümen Karargâhı olarak kullandığı Bigalı köyündeki 'Atatürk Evi Müzesi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmaları inceleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, aslına uygun olarak yenilenen Atatürk Evi'ni 18 Mart törenlerinde ziyarete açacaklarını söyledi.

'Atatürk Evi' açılıyor

Çanakkale Kara Savaşları sırasında 'Yarbay' rütbesiyle Anafartalar Grup Komutanlığı yapan Ulu Önder Atatürk'ün 19. Tümen Karargâhı olarak kullandığı Bigalı köyündeki 'Atatürk Evi Müzesi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmaları inceleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, aslına uygun olarak yenilenen Atatürk Evi'ni 18 Mart törenlerinde ziyarete açacaklarını söyledi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:36
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'Atatürk Evi' açılıyor
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Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünde bulunan ev, 1915 yılında dönemin köy muhtarı tarafından 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'e tahsis edilmiş ve 19-25 Nisan tarihleri arasında karargâh olarak kullanılmıştı. 1980'li yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılıp, müze haline getirilen 'Atatürk Evi', zaman içerisinde doğa koşulları nedeniyle yıprandı. 

"COĞRAFİ ŞARTLAR KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ"

Ziyaretçiler açısından tehlike oluşturmaya başlayan müze, restore edilmek üzere 2 yıl önce ziyarete kapatıldı. Geçen 1 Şubat'ta da Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, restorasyonu tamamlanmak üzere olan Atatürk Evi'nde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan İsmail Kaşdemir, Atatürk Evi'nin zamana, coğrafi şartlara, doğa koşullarına bağlı olarak ekonomik ömrünü tamamlayıp, kullanılamaz hale geldiğini söyledi. 

Başkanlıkça alınan karar doğrultusunda Türkiye ve Çanakkale için büyük öneme sahip Atatürk'ün, savaşı idare ettiği karargâh binasını restore ederek tekrar hizmete açmak amacıyla çalışmalara başladıklarını belirten Kaşdemir şöyle konuştu:

"Projelerimiz, kurul onayı alındıktan sonra tamamen aslına uygun bir şekilde, özgün malzeme kullanılarak yapılıyor. Bu işe hassasiyet göstererek, asla ve asla özgün ve doğal yapısını bozmadan, aslına en uygun şekilde çalışmaları bitirip, Atatürk Evi Müzesi'ni Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yılı törenleninin yapılacağı18 Mart tarihinde ziyarete açmak istiyoruz. Alan Başkanlığı'nın envanterinde bulunan Atatürk'e ait şahsi eşyalar, savaşta kullanılan eşyalar, Çanakkale Savaşları'ndaki eşyalar ve savaş malzemeleri Atatürk Evi'nde sergilenecek. Herkes müsterih olsun, gönlü ferah olsun. Özgün olmayan, doğal dokuya uymayan hiçbir şey burada yapılmamakta. Burası bittiği zaman içi boş bir ev değil, içi dolu müze, gelenlerin Çanakkale Savaşları ve Atatürk hakkında önemli figürleri, malzemeleri görebileceği, teşhir ve tanzimiyle modern anlamda bir müze ev haline gelecek." (NTV)

Anahtar Kelimeler:
AtatürkBigalıçanakkaleMüzeMartGelibolu
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